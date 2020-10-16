بريد الهوتميل تسجيل الدخول

الكثير منا يسمع مصطلح الهوتميل ولكنه لم يعرفه لذلك يبدأ في البحث عن ما هو بريد الهوتميل تسجيل الدخول وكيفية الخروج منه وما هي مميزاته وفيما يستخدم وكيفية التعامل معه.

ما هو تاريخ الهوتميل

أوضح موقع المواطن أن الهوتميل ما هو إلا بريد إلكتروني يتم إنشائه بطريقة مجانية بدون أي رسوم منذ بداية تأسيسه في عام 1995 على يد صابر باتيا ذات الجنسية الهندية وجاك سميث صاحب الجنسية الأميركية هؤلاء سعوا لنشر الهوتميل وبالفعل تم ذلك في عام 1996.

أما في سنة 1997 تم شراء الهوتميل من قبل شركة مايكروسوفت بالأخص شركة msn بمبلغ أربعمائة دولار أمريكي وهذا بسبب نجاح الهوتميل والذي جذب أكثر من 8.5 مليون شخص من أجل استخدامه.

لم يختلف الهوتميل كثيرًا عن الجيميل والياهو ميل من حيث طريقة الاستخدام أو طريقة فتح حساب عليه يجب معرفة أن الهوتميل كان هذا الاسم هو الاسم الأولى ولكن الآن أصبح يسمى outlook.

ما هي مراحل تطور الهوتميل

في عام 1996 تم ظهور الهوتميل بنفس الاسم وهذا الاسم تم اختياره نسبه للأحرفhtml والتي هي اختصار لكلمة Hotmail والتي كانت تظهر في كتابة المواقع الإلكترونية التي تكتب في صناديق البحث الخاصة بصفحات الويب.

ثم في عام 1997 وبعد أن تم سيطرة شركة مايكروسوفت على الهوتميل أصبح اسمه msn Hotmail.

ومع مرور السنوات ووصولاً لعام 2005 تحول اسمه إلى ويندوز لايف هوتميل حيث أن أولى الدول تعاملاً بهذا الاسم هي هولندا في عام 2006 وانتشر في باقي العالم بداية من عام 2007.

ومرت السنوات وعندما حلت سنة 2012 تم تحديث الاسم على يد شركة مايكروسوفت ليصبح outlook ولكن من يستخدمه منذ زمن فإنه يلاحظ أن ايميله مازال محتفظ بكلمة هوتميل إلى وقتنا هذا.

أهمية ومزايا الهوتميل

إن الهوتميل متاح الاستخدام من قبل أي شخص يريد أن يمتلك حساب عليه مع إمكانية عدم وجود أي رسوم إضافية فهو مجاني بشكل كامل.

تلقي وبعث رسائل تتضمن تقارير بشكل الكتروني بين فردين أو أكثر ودون الحاجة إلى تحمل أي تكلفة.

من خلال الهوتميل يتم استخدام skype أو linkedin أو فيسبوك أو تويتر أو جوجل كل هذا بنفس عنوان الهوتميل الخاص بالشخص.

إذا كان الشخص لديهم جهات اتصال على هاتفه تمتلك هوتميل فبشكل تلقائي يمكنه الحصول عليها من أيقونة تسمى دفتر العناوين.

يمكن للمستخدم أن يحتفظ بالرسائل الذي يريدها بشرط ألا تتجاوز عن مساحة 5 جيجابايت في حالة كانت رسائل كتابية وفي حالة كانت مرفقات يستطيع أن يخزن بمقدار 10 جيجابايت.

ولكن بعد تحديث الهوتميل وأصبح أوت لوك أصبحت مساحة استيعاب الرسائل والمرفقات 15 جيجا بايت.

من الممكن فتحه واستخدامه من خلال الهواتف الذكية من خلال ويندوز لايف هوتميل موبايل.

كيفية تسجيل الدخول في الهوتميل

لمن يسأل عن خطوات بريد الهوتميل تسجيل الدخول عليه بإتباع الآتي:

يجب التوجه إلى أي متصفح ويب مستقل مثل جوجل ثم كتابة اسم مايكروسوفت اوت لوك باللغة العربية أو الإنجليزية بحسب رغبة المستخدم.

ثم نلاحظ انتقالنا إلى صفحة جديدة بها عدة نتائج بحثية يتم اختيار ميكروسوفت اوت لوك والتي تتضح أما المستخدم بهذا الشكل /https://outlook.live.com/owa.

ثم يتم النقر إما عن تسجيل الدخول في حالة كنت مستخدم قديم أما إذا كانت مستخدم حديث فيجب أن تضغط على إنشاء حساب والتي تلون باللون الأزرق.

وبشكل تلقائي يتم الذهاب إلى صفحة أخرى بها متطلبات التسجيل الجديد مثل رقم الهاتف أو بريد الكتروني كنوع من الاستبدال لكتابة رقم الهاتف.

ثم النقر على كلمة إنشاء حساب مجاني والتي تكتب باللون الأزرق.

وهنا نلاحظ انبثاق صفحة جديدة بها أكثر من خانة تلب كتابة اسم المستخدم وبريم الكتروني مفعل وصحيح لديه ثم النقر على نوع الايميل إما على طريقة الهوتميل أو outlook.

ثم يتم الضغط على كلمة next ثم إدخال كلمة السر التي يختارها المستخدم بشرط أن تكون مكونة من ثمان أحرف كبيرة وصغيرة وأرقام يجب أن يحفظ المستخدم هذه الكلمة لاستخدامها مرة أخرى.

إذا كان الشخص يريد توقف الاعلانات عن العرض على البريد الإلكتروني الخاص بالشخص يجب أن يزيل علامة الصواب من جانب الجملة الآتية: I would like information, tips, and offers about Microsoft products and services.

ثم يتم النقر على كلمة التالي ثم كتابة الاسم الأول والاسم الثاني أو الأخير والنقر على كلمة التالي ثم لابد من اختيار الدولة التي يقيم بها المستخدم.

ثم يطلب البريد كتابة تاريخ الميلاد المكون من رقم اليوم والشهر والسنة التي ولد فيها الشخص ثم النقر على كلمة التالي.

ثم يجد الشخص أمام سؤال يطرحه البريد من اجل التأكد من أنه مستخدم بشري وليس روبوت ثم النقر على كلمة التالي.

وأخيرًا يجد الشخص نفسه بداخل الصفحة الرئيسية لحسابه على الهوتميل أو الـ outlook.

كيفية تسجيل الدخول للهوتميل

إذا كنت من مستخدمي الهوتميل بالفعل فعليك اتباع خطوات بريد الهوتميل تسجيل الدخول التالية:

يتم الدخول إلى متصفح ويب جوجل وإدخال كلمة اوت لوك أو هوتميل والنقر على كلمة بحث وهنا نجد صفحة جديدة تظهر وبها كلمة تسجيل الدخول لابد من الضغط عليها.

ثم يتم الذهاب بشكل تلقائي إلى صفحة تتطلب كتابة اسم المستخدم وكلمة السر أو كلمة المرور بشكل صحيح من الممكن تظليل المربع الصغير الذي بجانب خيار حفظ كلمة المرور للدخول بشكل تلقائي.

وهنا قد يجد الشخص نفسه بداخل حسابه على الأوت لوك.

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