بريطانيا تزيل تركيا من قائمة السفر الآمن

المواطن - متابعة

أزالت بريطانيا، تركيا من قائمة السفر الأمن، وأصدرت تحذيرًا لرعاياها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ويأتي ذلك تزامنًا مع انتشار الأنباء حول وجود تلاعب في إحصائيات مصابي فيروس كورونا في تركيا، فيما اعترفت وزارة الصحة التركية بضبابية الإجراءات.

ويبدو أن الأمر معقد في تركيا فيما يخص انتشار الفيروس؛ حيث لم يتم نقل الأوضاع بشفافية مما قد ينبئ بوجود إصابات بأعداد هائلة تم التعتيم عليها.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

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