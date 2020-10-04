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بريطانيا تسجل أعلى ارتفاع يومي لإصابات كورونا
خلال الـ 24 ساعة الماضية

بريطانيا تسجل أعلى ارتفاع يومي لإصابات كورونا

2020/10/04
الساعة 9:37 صباحًا
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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بريطانيا تسجل أعلى ارتفاع يومي لإصابات كورونا
المواطن - متابعة

سجلت بريطانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أعلى ارتفاع يومي على الإطلاق لإصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وسجلت المملكة المتحدة 12 ألفاً و872 حالة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية، وقد بلغ إجمالي الإصابات في بريطانيا 480 ألف حالة وأكثر من 42 ألف وفاة.

الصحة العالمية تحذر

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وفي وقت سابق، قال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

 


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