بريطانيا تواجه غزوًا غير مسبوق من الفئران

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قالت صحيفة ذا صن إن الفئران في بريطانيا باتت تغزو المنازل من خلال التسلل إلى صناديق البريد والمراحيض، وقد كشف رؤساء شركة لمكافحة الآفات أن عدد القوارض آخذة في الازدياد.

وبحسب شركة رينتوكيل لمكافحة القوارض فقد كان هناك ارتفاع هائل بنسبة 22% في طلبات التعامل مع الفئران في الشهر الماضي وهو أعلى مستوى في ست سنوات.

وقال مسؤولو الشركة إنهم لاحظوا سلوكًا أكثر جرأة في الفئران التي تغزو المنازل حيث باتت تذهب للبحث عن الطعام في وضح النهار، كما أنها لا تفر عند مباغتتها، بل تشرع في مضايقة الأشخاص بدلًا ن ذلك.

وألقت الشركة باللوم على عمليات الإغلاق في بريطانيا حيث قالوا إن فترة الإغلاق من مارس إلى يونيو قد تسببت في زيادة ثقة القوارض ورؤيتها في وضح النهار رغم كونها كائنات ليلية، مفسرين أن المصانع باتت تولد نفايات أقل خلال فترة الإغلاق ما اضطر القوارض للبحث عن الطعام في المنازل.

تحذير من غزو غير مسبوق

وحذر المسؤولون البيئيون أنه من المتوقع زيادة نسبة الهجوم من الفئران في بريطانيا ونشاطها في الفترة المقبلة بسبب دخول فصل الشتاء ما يعني أن عددًا كبيرًا منها سيبحث عن الطعام والماء والمرفأ الآمن.

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