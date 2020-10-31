بسبوسة بالزبادي منال العالم

كثيرًا من السيدات يبحثن عن طريقة إعداد بسبوسة بالزبادي منال العالم أي على طريقة الشيف منال من اجل الحصول على بسبوسة ذات طعم جميل ومقادير معتدلة بعيدة عن الزيادة او النقصان.

طريقة تحضير بسبوسة بالزبادي

قدم موقع المواطن طريقة الشيف منال لتحضير بسبوسة بالزبادي منال العالم من خلال الآتي:

المكونات

سكر. سميد. دقيق. جوز هند. زيت ذرة. زبادي. فانيليا سائلة. بيكنج بودر. بيض. طحينة. شيرة أو شربات. جوز هند مبشور وفستق حلبي.

التحضير

يتم رفع شبكة الفرن إلى المستوى الأوسط للفرن ثم ضبط الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة مئوية.

ثم نحضر صينية تأخذ شكل الدائة وذات حجم 13 بوصة وبأحرف غير مرتفعة ثم يتم وضع طبقة من الصحينة تغلف قاع وأحرف الصينية وتترك جانبًا.

في طبق زجاجي عميق نضع كوب من السكر وكوب من السميد وكوب من الدقيق وجوز هند مبشور وكوب زبادي والزيت والفانيليا السائلة وتبدأ في المزج بشكل جيدًا.

ثم نستكمل باقي المكونات وهي البيكنج بودر والبيض ونستأنف المزج الجيد حتى تذوك بالمكونات وتختلط بالسميد وتصبح ذات قوما كريمي لين وسميك.

ثم نبدأ في وضع الخليط في الصينية المحضرة بشكل مسبق مع ضرورة تهذيب السطح الخاص بالبسبوسة وجعل البسبوسة في مستوى واحد وبسمك موحد.

ثم ندخل الصينية في الفرن الساخن وتترك حتى تمام النضج أي بعد مرور نصف ساعة من توقيت دخول الصينية للفرن وبعد ان يتحول وجهها إلى اللون الذهبي يتم غخراجها من الفرن.

اثناء طهي البسبوسة يتم تحضير الشير او الشربات وهي كوب ماء مع كوب سكر وعصير ليمونة وفانيليا وترفع على النار كل هذه المكونات مع التقليب حتى الغليان وتترك لتغلي اكثر لمدة خمس دقائق.

ثم نأخذ هذا الشربات ويتم وضعه على صينية البسبوسة وينثر عليها جوز الهند المبشور والفستق الحلبي وبعد فقدان البسوبسة لحرارتها بالكامل يتم تقطيعها إلى مربعات.

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة

قدمت الشيف منال طريقة عمل بسبوسة بالزبادي منال العالم ممزوجة بالقشطة يمكنك تجربتها من خلال الخطوات التالية:

المكونات

سميد. زبادي. زيت. سكر. بيكنج بودر. فانيليا. كربونات الصوديوم. بيض. حليب. نشاء. دقيق. سكر. ليمون.

التحضير

نحضر صحن كبير يسمح بتجهيز وتقليب مكونات البسبوسة ونضع به كوب من السميد الناعم وليس الخشن مع كوب من الزبادي ونبدأ في فرك السميد باليد لتجانس الزبادي بالسميد.

ثم نضع زيت نباتي بمقادر كوب إلا ربع مع نصف كوب سكر مع ملعقتين من البيكنج بودر وملعقة فانيليا ثم نقلب مرة أخرى كل هذه المكونات مع ضرورة وضع ملعقة من كربونات الصوديوم وثلاث بيضات.

ثم نحضر القشطة من خلال غحضار قدر ونضيف له كوب حليب سائل وملعقتين من النشاء مع التقليب وملعقتين من الدقيق الأبيض مع التقليب وملعقة سكر واستكمال التقليب ثم يرفع على النار حتى يغلي ويثقل قوامه.

ثم نقوم بتجهيز الشربات أو القطر عن طريق وضع كوبين من السكر مع كوب ماء وملعقة ليمون ونقلبه حتى ذوبان السكر ثم يرفع على النار حتى يغلي ويتحول إلى اللون الذهبي.

سم نجلب صينية ونضع بها طبقة رقيقة من الزبدة وننثر عليه القليل من الدقيق الأبيض ثم نضع نصف خليط البسبوسة ونقوم باهتزاز الصينية حتى يتساوى الخليط.

لابد أن يكون الفرن مجهز بشكل مسبق على درجة حرارة مائة وثمانون ثم ندخل البسبوسة للفرن حتى تنضج ويتغير لونها ثم نضع كمية القشطة المصنوعة بشكل مسبق ثم نضع طبقة أخيرة من باقي خليط البسبوسة.

ثم نعيد إدخالها إلى الفرن على نفس درجة الحرارة وتترك حتى يتغير لونها بعد مرور ثلاثين دقيقة فيصبح لونها ذهبي أو احمر.

ثم بعد خروجها يتم وضع الشربات عليها ونثر الفستق وجوز الهند ويمكن وضع الفول السوداني للتزيين ثم تقطع وتقدم.

طريقة عمل بسبوسة بالموز

من أفضل الحلويات التي يحبها الجميع هي البسبوسة والتي تصنع باكثر من طريقة منها طريقة عمل بسبوسة بالزبادي والموز:

المكونات

سميد ناعم. موز. زيت. بيكنج بودر. حليب بودر. قشطة. عسل. فانيليا. عسل. فستق.

التحضير

نحضر إناء ونضع به كوب من السميد الناعم مع ثلاث ثمرات من الموز المفروم مع ربع كوب زيت ذرة أو نباتي وملعقة كبيرة من البيكنج بودر وفانيليا ونبدأ في التقليب حتى يتجانس الخليط.

ثم يتم تحضير الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون ويترك حتى يسخن ونحضر صينية نضع في قاعها زيت او زبدة لعدم التصاق البسبوسة بها ثم يوضع مزيج البسبوسة بالكامل بها.

ثم تدخل الفرن وتترك لمدة نصف ساعة حتى تنضج ثم ترفع بالقرب من الشواية وتترك لمدة دقيقتين حتى يأخذ وجهها اللون الاحمر ثم تخرج.

ونبدأ في وضع العسل المقلب به الحليب البودر ثم تقطع وتقدم.

طريقة تحضير بسبوسة بالشيكولاتة

يفضل الاطفال تناول حلوى بسبوسة بالزبادي والشيكولاته التي تحضرها الامهات من خلال الآتي:

المكونات

سميد. حليب بودر. سكر. زيت. قشطة. بيكنج بودر. فانيليا. شيكولاته سائلة. لوز وفستق.

التحضير

نحضر إناء لتحضير خليط البسبوسة ونبدأ في وضع كوب وربع كوب آخر من السميد الخاص بالبسبوسة مع نصف كوب سكر وملعقة كبيرة من البيكنج بودر وملعقة صغيرة من الفانيليا ونمزجهم سوياً.

ثم نضيف للمكونات السابقة كوب حليب بودر ونصف كوب زيت ونبدأ في تقليب المزيج ثم يوضع علبتين من القشطة مع استمرار التقليب حتى نحصل على مزيج متجانس.

ثم نحضر صينية ونضع بها طبقة رقيقة من الزيت ونسكب بها خليط البسبوسة ونجلعه متساوي السمك في جميع أطراف الصينية ثم ننثر عليه الفستق.

ونبدأ في وضعها بداخل الفرن بعد تسخينه على درجة حرارة مائتي درجة مئوية وتترك البسبوسة بداخله لمدة نصف ساعة مع مراعاة عدم فتح باب الفرن اثناء الطهي وقبل مرور عشرين دقيقة.

ثم ترفع على اشبكة الخاصة بالفرن وتقترب من الشواية وعند تحولها إلى اللون الذهبي أو الاحمر يتم إخراجها ووضع الشيكولاته السائلة عليها وتقطع وتقدم وهي ساخنة.

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