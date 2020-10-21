بسبوسه بدون قشطه وزبادي

أن البسبوسة أحد أطباق الحلويات المميزة والذي يفضله عدد كبير من الأشخاص كبار كانوا أو صغار، ولكن نجد العديد من السيدات يبحثون عن طريقة عمل بسبوسه بدون قشطه وزبادي.

بسبوسه بدون قشطه وزبادي

أن البسبوسة من الأطباق المميزة والمرتبطة بالعديد من المناسبات السعيدة، كما أنه أحد الأصناف الأساسية التي تقدم بمائدة شهر رمضان الكريم، ومن الممكن أن يتم إعدادها بأكثر من طريقة، مما يجعل موقع المواطن اليوم يقوم بتقديم لنا طريقة عمل بسبوسه بدون قشطه وزبادي.

المقادير المطلوبة

كوب واحد من دقيق السميد. كوب واحد من جوز الهند الناعم. كوب واحد من السكر الأبيض الناعم. كوب واحد من اللبن البودرة. كوب واحد من الماء. ربع كوب من الزيت النباتي. ملعقة صغيرة من الفانيلا. نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. رشة صغيرة من ملح الطعام.

طريقة التحضير

في البداية يتم إضافة دقيق البسبوسة داخل وعاء عميق، ثم يتم إضافة له جوز الهند الناعم والسكر.

يتم تقليب المكونات مع بعضهم ثم يضاف إليهم اللبن البودرة والفانيلا والبيكنج باودر ورشة الملح، ثم يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها بشكل جيدًا جدًا للتأكد من أنها قد اختلطت تمامًا.

هنا قومي بإضافة الماء والزيت، ومن ثم قومي بتقليب المكونات مع بعضها البعض حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

اتركي عجينة البسبوسة لمدة ساعة حتى ترتاح، وقومي بإعداد صينية متوسطة للخبز.

قومي بدهن صينية الخبز بالقليل من السمن أو الزيت، ثم قومي بصب العجينة بها، مع مراعها فردها في الصينية بشكل متساوي.

قومي بإدخال الصينية بالفرن الساخن مسبقًا لمدة نصف ساعة، أو لحين أن يحمر وجهها.

بعد التأكد من نضج البسبوسة قومي بإخراجها من الفرن ووزعي من فوقها الشربات البارد.

طريقة عمل البسبوسة

تتميز البسبوسة بمذاقها الشهي اللذيذ الذي يفضله الجميع، كما تتميز أيضًا بمكوناتها البسيطة وسرعة تحضيرها، كما أنها يمكن أن يتم تحضيرها بأكثر من طريقة.

المكونات المطلوبة

كوب من دقيق السميد. كوب من السكر. كوب من الحليب البودرة. علبة من القشطة. كوب إلا ربع من زيت الذرة. نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. حبتان من البيض. ملعقة كبيرة من الفانيليا. كوب من القطر.

مكونات القطر

كوبان من السكر الأبيض الناعم. كوب وربع من الماء. عصير نصف ليمونة. توضع جميع المكونات على النار لمدة عشر دقائق.

طريقة التحضير

في البداية قومي بوضع البيض مع السكر والفانيليا في الخلاط، ثم قومي بخفقهم مع بعضهم جيدًا لحين ذوبان السكر.

وفي وعاء عميق قومي بوضع كوب السميد والحليب البودرة والبيكنج باودر ثم قومي بتقليبهم مع بعضهم جيدًا.

ثم قومي بإضافة لهم الزيت والقشطة مع القيام بتقليبهم مرة أخرى، ثم قومي بإضافة لهم خليط السكر والبيض مع معاودة التقليب مرة أخرى.

قومي بإحضار صينية متوسطة الحجم، ومن ثم قومي بدهنها بالقليل من الطحينة وصبي من فوقها خليط البسبوسة، مع مراعاة فرده جيدًا بالصينية.

قومي بوضع الصينية بفرن ساخن مسبقًا حتى تنضج وتحمر.

قومي بإخراج الصينية من الفرن بعد تمام النضج، ثم اسقيها بالقطر مباشرة، وتقطع من بعدها وتقدم بأطباق مناسبة.

طريقة عمل بسبوسة الجلاكسي

تتميز بسبوسة الجلاكسي بمذاق مختلف ومميز، فإضافة لها الشوكولاتة قد ذاد من متعة تناولها.

المكونات المطلوبة

ثلاث حبات من البيض ملعقة كبيرة من الفانيليا. مقدار فنجان من زيت الذرة. علية من القشطه. كوب ونصف من دقيق السميد. نصف كوب من جوز الهند الناعم. كوب من السكر الأبيض الناعم. ملعقة كبيرة من النسكافيه. ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام. نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

مكونات الطبقة العلوية

كوب من الحليب المكثف المحلى. شوكولاتة جلاكسي سادة.

طريقة التحضير

في البداية قومي بإشعال الفرن حتى يصل إلى درجة حرارته قبل وضع به صينية البسبوسة، ثم قومي بدهن صينية متوسطة بالقليل من البسبوسة.

قومي بخلط كافة المكونات السائلة مع بعضها البعض، ثم قومي بإضافة لها مقدار الكاكاو والنسكافية، ثم قومي بخلطهم مع بعضهم مرة أحرى حتى تتأكدي من امتزاج المكونات.

هنا قومي بإضافة المكونات الجافة إلى الخليط السائل ثم اخلطي كافة المكونات مع بعضهم بشكل جيد من أجل الحصول على خليط متجانس.

قومي بصب هذا الخليط في صينية الخبز المدهونة بالطحينة، ثم ضعيها بالفرن الساخن مسبقًا.

بعد التأكد من نضج البسبوسة قومي بإخراجها من الفرن وضيفي لها على الفور اللبن المكثف المحلى.

قومي ببشر وحدات الجلاكسي وقومي برشها على وجه الصينية، ثم اتركيها حتى تبرد وتقدم.

طريقة عمل بسبوسة التمر

المكونات المطلوبة

كوب واحد من السكر الناعم الحبيبات. ربع كوب من جوز الهند الناعم. نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا. أربع ملاعق كبيرة من السمن. كوب واحد من الحليب السائل.

مكونات الطبقة العلوية

كوبان من التمر المقطع أنصاف بالطول. كوبان من الشربات الساخن.

طريقة التحضير

قومي بإشعال الفرن في البداية، ثم قومي بدهن صينية خبز متوسطة بالقليل من السمن واتركيها لحين الحاجة إليها.

ثم قومي بوضع السميد في الخلاط والسكر وجوز الهند وبيكربونات الصودا والسمن والحليب، ثم قوم بخفقهم مع بعضهم لمدة دقيقتان فقط.

قومي بصب خليط البسبوسة المتجانس بصينية الخبز مع مراعاة توزيعه بشكل جيد حتى يصبح وجهها متساوي.

قومي بتوزيع أنصاف التمر على الصينية بشكل مناسب ومتناسق.

اتركي البسبوسة جانبًا لمدة ساعة قبل دخولها الفرن، ومن بعدها قومي بإدخالها الفرن حتى تنضج.

فور خروج البسبوسة من الفرن قومي بصب عليها الشربات الساخن وهي أيضًا ساخنة.

اتركي البسبوسة حتى تبرد ثم تقطع وتقدم.

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