بسنت شوقي ترد عملياً على شائعات شجارها مع محمد فراج

المواطن - متابعة

حرصت الفنانة بسنت شوقي على الرد عملياً على ما تداوله البعض بشأن وقوع شجار بينها وبين خطيبها الفنان محمد فراج على سجادة الجونة الحمراء.

ونفت بسنت شوقي تلك شائعات بنشر مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع فيسبوك وظهرت في الصورة برفقة محمد فراج من جلسة تصوير افتتاح المهرجان، في إشارة منها لعدم وجود أي خلافات.

وكانت هذه الشائعات قد انطلقت فور مرور الثنائي على السجادة الحمراء بشكل بدا للبعض غير طبيعي حيث ظهرت عليهما علامات التجهم ورفضا التصوير وانطلقا لعرض فيلم تشارلي شابلن “الطفل” سريعًا.

وكان الفنان محمد فراج قد أعلن خطوبته رسميًا من الفنانة بسنت شوقي في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، ‏حيث أكد في تصريحات تليفزيونية من هناك أنه متحمس لمشاهدة فيلم “لما بنتولد” الذي تشارك في بطولته خطيبته بسنت، ليتلقى ‏التهاني بعد إعلانه للخطوبة‎.‎

بسنت فهمي هي ممثلة مصرية شابة، من مواليد شهر مايو بمنطقة المهندسين في القاهرة ودرست إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية وسافرت بسنت في عام 2009 إلى الأرجنتين للمشاركة في برنامج Fear Factor Xtreme.

وبدأت بسنت شوقي مسيرتها في مجال التمثيل في عام 2011 من خلال العرض المسرحي (حكاوي التحرير) مع المخرجة سندس شبايك، والتحقت في نفس العام بورش تدريبية في التمثيل مع أحمد كمال ومروة جبريل، كما التحقت في العام التالي بدورة تدريبية في ستوديو ماجي فلانيجان في مدينة نيويورك.

وبعدها اتجهت فهمي للتمثيل في السينما والتليفزيون في عام 2013، حيث شاركت خلال هذا العام في بطولة مسلسل (اسم مؤقت)، ونالت في نفس العام أول بطولة سينمائية لها من خلال فيلم (أسرار عائلية) بعد اكتشاف المخرج هاني فوزي لها.

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