بعد فضائح هانتر بايدن .. نسب تأييد جو تتراجع أمام دونالد ترامب

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

بدأت ولاية فلوريدا التصويت الشخصي للانتخابات في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، حيث وقف الناخبون في طوابير طويلة للإدلاء بأصواتهم والاختيار بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن فلوريدا قد تكون المفتاح لإعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، فهي من أهم عشر ولايات رئيسية للمرشحين للرئاسة الأمريكية.

فضائح هانتر بايدن

وكان جو بايدن يحظى بتفوق ملحوظ بين ناخبي ولاية فلوريدا حتى وقت قريب، وذلك قبل التسريبات الصحفية التي كشفتها صحيفة نيويورك بوست، حيث نشرت رسائل بريد إلكتروني مرتبطة بعملية استخبارات أجنبية تحاول التأثير على الانتخابات الأمريكية، وأظهرت وجود اجتماع بين جو وفاديم بوزارسكي، مستشار شركة الغاز الأوكرانية التي عمل فيها هانتر بايدن كعضو في مجلس الإدارة، ومع ذلك تنفي الأطراف المعنية هذا الاجتماع.

وبعد صدور هذا الدليل، تراجعت نسب تأييد جو بايدن في الولاية ذات الأهمية الخاصة في الانتخابات الأمريكية، حيث أظهر متوسط ​​استطلاعات Real Clear Politics أن المرشح الديمقراطي جو بايدن تقدم بفارق ضئيل بنسبة 1.4% فقط عن ترامب.

وتمتلك فلوريدا 29 صوتًا انتخابيًا في المجمع الانتخابي، لذلك تعد ولاية حاسمة لكلا المرشحين، ولكن بشكل خاص لترامب، فخسارته لها ستجعل من المستحيل عليه تقريبًا حصد 270 صوتًا انتخابيًا، وهو العدد المطلوب للذهاب للبيت الأبيض.

ويصل عدد الناخبون في فلوريدا إلى 2.5 مليون شخص، وقد هزم ترامب هيلاري كلينتون في الولاية بنحو 113 ألف صوت.

شارك الخبر