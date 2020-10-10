بغلف بعد رفض احتجاج النصر: هذا ما يهمني الآن

المواطن - محمد سمعه

كشف عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي لنادي النصر، عن ما يهمه بالفترة الحالية، وذلك بعد رفض احتجاج العالمي الذي قُدم للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد نادي بيرسبوليس الإيراني.

التركيز حاليًّا على مباريات الدوري:

ونشر بغلف عبر “تويتر” صورة لمباريات العالمي في الدور الأول من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021 حيث علّق قائلًا: “هذا ما يهمني الآن، الاستعداد للدوري ولكأس الملك وعدم التفريط منذ البداية، كثرة الكلام عن الاحتجاج والتركيز عليه، يُشتت الجميع بما فيهم اللاعبين للنادي، إدارة مسؤولة عن متابعة الاحتجاج، شعارنا البطولات من الملعب وتحدي جميع الظروف والتكاتف، والتوفيق بيد الله وحده”.

ثغرات تشكك في قرار الآسيوي حول رفض احتجاج النصر:

وفي وقت سابق، تحدث الإعلامي والمدرب القانوني محمد الدويش عن الثغرات القانونية التي تُشكك في قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد رفضه احتجاج نادي النصر.

وكتب الدويش عبر حسابه في “تويتر” اليوم الجمعة: “الاتحاد الآسيوي بلا قانون، يُنظر بـ الآلية الشكلية أولًا فإن كان فيها نقص يُرد الاحتجاج شكلًا ولا يُنظر بموضوعه، ثانيًا طُلب من بيرسبوليس الرد على الموضوع وهذا يُثبت قبول الاحتجاج شكلًا، ثالثًا أين حيثيات القرار؟، لماذا لا توضحون المخالفة الشكلية للعالمي؟”.

وأضاف الدويش: “إذا كان قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استند على الفقرة 59/ 1 فإنه قرار غير صحيح يتعين على لجنة الاستئناف أن تنقضه، إذا أحرجك احتجاج فابحث عن أي مخرج لتخرج منه”.

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