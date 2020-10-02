بغلف للاعبي النصر: اصنعوا التاريخ لأنفسكم

المواطن - مروة نبيل

حرص عضو شرف نادي النصر الذهبي، عبدالعزيز بن أحمد بغلف، على دعم لاعبي الفريق الأول لكرة بالعالمي قبل مباراة بيرسبوليس الإيراني.

بغلف يوجه رسالة للاعبي النصر

ووجه بغلف رسالة إلى لاعبي النصر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وطالبهم بصناعة التاريخ والتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

وقال: “نعم خطوة عن نهائي القارة يا نصر، ألعبوا بكل ثقة وجد وعزيمة.. اصنعوا التاريخ لأنفسكم، كما فعلها نجوم ٢٠٠٠.. أعيدوا كتابة التاريخ لنصرنا وجماهيره، ولن ينسى مخلص تضحياتكم.. كل الدعاء لكم بالتوفيق والعودة ببطاقة النهائي بإذن الله”.

نصف نهائي دوري أبطال آسيا

ويواجه العالمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس الإيراني، عند الساعة السادسة مساء يوم غد السبت، على استاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وتأهل العالمي إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على الأهلي بهدفين دون رد، فيما صعد بيرسبوليس الإيراني إلى المرحلة ذاتها في البطولة الآسيوية بعد تجاوزه عقبة باختاكور الأوزبكي بنتيجة 2/0.

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