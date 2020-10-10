بغلف يدعم النصر بـ 4 ملايين ريال

المواطن - محمد سمعه

أعلن عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي لنادي النصر عن دعم النادي بمبلغ 4 ملايين ريال وذلك في ظل استعدادات الفريق لما هو قادم من استحقاقات في الموسم الجديد 2020/2021.

وغرّد بغلف عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “يسعدني ويُشرفني أن أُعلن عن دعم العالمي بمبلغ 4 ملايين ريال، وسوف يتم التحويل لحساب النادي كالعادة، كيان واحد يجمع العاشقين والمخلصين الأوفياء”.

كيف دعم بغلف النصر بعد رفض احتجاجه ؟

وبالأمس نشر بغلف عبر “تويتر” صورة لمباريات العالمي في الدور الأول من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021 حيث علّق قائلًا: “هذا ما يهمني الآن، الاستعداد للدوري ولكأس الملك وعدم التفريط منذ البداية، كثرة الكلام عن الاحتجاج والتركيز عليه، يُشتت الجميع بما فيهم اللاعبين للنادي، إدارة مسؤولة عن متابعة الاحتجاج، شعارنا البطولات من الملعب وتحدي جميع الظروف والتكاتف، والتوفيق بيد الله وحده”.

ثغرات تُبطل قرار الاتحاد الآسيوي برفض احتجاج النصر

وفي وقت سابق، تحدث الإعلامي والمدرب القانوني محمد الدويش عن الثغرات القانونية التي تُشكك في قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد رفضه احتجاج العالمي.

وكتب الدويش عبر حسابه في “تويتر” أمس الجمعة: “الاتحاد الآسيوي بلا قانون، يُنظر بـ الآلية الشكلية أولًا فإن كان فيها نقص يُرد الاحتجاج شكلًا ولا يُنظر بموضوعه، ثانيًا طُلب من بيرسبوليس الرد على الموضوع وهذا يُثبت قبول الاحتجاج شكلًا، ثالثًا أين حيثيات القرار؟، لماذا لا توضحون المخالفة الشكلية لـ النصر؟”.

وأضاف الدويش: “إذا كان قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استند على الفقرة 59/ 1 فإنه قرار غير صحيح يتعين على لجنة الاستئناف أن تنقضه، إذا أحرجك احتجاج فابحث عن أي مخرج لتخرج منه”.

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