بغلف يزفّ الخبر السار لـ النصراويين : ملعب الجامعة عالمي لـ 10 سنوات

المواطن - محمد سمعه

زفّ عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي بنادي النصر خبرًا سارًا لعشاق أصفر العاصمة بإعلان أن إدارة النادي تعاقدت على الانتفاع بـ ملعب جامعة الملك سعود لمدة 10 سنوات قادمة.

وقال بغلف عبر حسابه الرسمي في “تويتر” منذ قليل: “حديقة أمرابط، نصراوية لـ 10 سنوات قادمة”.

وكان الإعلامي علي العنزي ذكر قبل قليل عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة العالمي وقعت عقد الشراكة مع شركة الوسائل لاستثمار ملعب الجامعة، مضيفًا أن ملعب الجامعة أصبح رسميًا عالميًا.

إدارة النصر تُوقع عقد الشراكة

ونشر العنزي مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر” لـ إدارة النصر متمثلة في صفوان السويكت رئيس النادي وعبدالرحمن الحلافي المشرف على الكرة بالفريق الكروي الأول وناصر الحميد وهم يوقعون عقد الشراكة مع شركة الوسائل لامتلاك ملعب جامعة الملك سعود.

ردود نارية من جماهير العالمي

وكانت جماهير نادي النصر وجهت رسائل قوية لعشاق نادي الهلال، وذلك بمناسبة اقتراب العالمي من اللعب على ملعب جامعة الملك سعود وذلك بعد اقترابه من التوصل لاتفاق مع شركة الوسائل حول كافة البنود المتعلقة باستئجار الملعب خلال الفترة المقبلة.

وكان الحساب الرسمي لـ شركة الوسائل عبر “تويتر” أثار فضول الكثيرين حينما علّق قائلًا: “صباح الأخبار الحلوة”.

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