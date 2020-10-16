بغلف يكشف كواليس صفقات النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف عبدالعزيز بغلف عضو شرف نادي النصر عن آخر كواليس صفقات العالمي خلال الفترة المقبلة.

وكتب بغلف عبر حسابه في “تويتر” اليوم الجمعة: “توقع التوقيع مع الأجنبي السابع لأحد أندية الوسطى أصبح قريبًا جدًا، اللاعب متواجد في دبي حاليًا، الكابتن الخلوق عمر هوساوي أصبح حرًا، بالتوفيق له، وانتقال 3 لاعبين 2 منهم لأحد الأندية الغربية والثالث لأحد أندية الشرقية أمر وارد جدًا، وإعارة لاعب لأحد أندية الجنوب أمر وارد”.

وفي وقت سابق، رحب الناقد الرياضي محمد البكيري بقدوم عمر هوساوي مدافع النصر السابق إلى نادي الاتحاد، وذلك بعد أن وقع مخالصة مالية مع أصفر العاصمة ليُنهي علاقته بالنادي بناءً على طلبه.

البكيري يُرحب بـ هوساوي في الاتحاد

وكتب البكيري عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أمس الخميس: “هوساوي اتحادي رسميًا، أهلًا بك في عرين النمور، وانتقل من نادٍ كبير إلى نادٍ آخر كبير”.

مدرب النصر أعطى الضوء الأخضر لرحيل هوساوي

وفي وقت سابق، ووفقًا للتقارير الصحافية فإن المدرب البرتغالي روي فيتوريا لم يعد بحاجة إلى خدمات المدافع هوساوي ليكون الأقرب من الرحيل عن العالمي قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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