بغلف يُحفز جماهير النصر ويكشف قوة بيرسبوليس في نقطتين

المواطن - محمد سمعه

تحدث عبدالعزيز بغلف عضو شرف نادي النصر الذهبي عن نقطتين هما مصدر قوة فريق بيرسبوليس الإيراني، وذلك قبل مواجهة الفريقين بعد غد السبت في دور الـ4 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وكتب بغلف عبر حسابه في “تويتر” اليوم الخميس: “”يخوض عالمي آسيا الأول، وممثل الوطن.. فارس نجد، مباراة صعبة ومصيرية أمام الفريق الإيراني القوي بدنيًا ولياقيًا”.

وأضاف عضو شرف العالمي: “يسعى من خلالها نصر الأمجاد إلى الوصول للعالمية الثانية، ولن يتحقق ذلك بعد توفيق الله إلا بالإصرار والروح والتحدي لبلوغ الهدف، نثق في نجومنا وأبطالنا لإسعادنا”.

ويعيش الفريق الكروي الأول بنادي النصر حاليًا أفضل فتراته الفنية، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، حيث نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي، لمواجهة فريق بيرسبوليس الإيراني.

النصر يستعد للانتقال إلى ملعب الجامعة

ومن المنتظر إعلان شركة “الوسائل” عن حصول فريق العالمي على ملعب جامعة الملك سعود خلال الفترة المقبلة وفقًا لـ الزميلة “الشرق الأوسط”.

وسيتم الإعلان عن الأمر عقب نهاية مشاركة العالمي الآسيوية في بطولة دوري الأبطال.

خبر سار لجماهير فارس نجد

وسيكون الأمر بمثابة الخبر السار لجماهير العالمي، حيث عانى النصر في بعض الفترات من التنقل إلى ملاعب بعيدة لخوض مبارياته، وذلك بسبب الصيانة التي كانت تتم في ملعبي الملك فهد الدولي والملز في الرياض.

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