بغلف يُطالب إدارة النصر بتوضيح الحقائق

المواطن - مروة نبيل

طالب عضو شرف نادي النصر الذهبي، عبدالعزيز بن أحمد بغلف، مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت بكشف الحقائق، وذلك بعد رفض الاحتجاج الذي تقدم به ضد بيرسبوليس.

الانضباط ترفض احتجاج النصر

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارًا برد الاعتراض المقدم من نادي النصر، بشأن مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا)

وكانت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت قد تقدمت باحتجاج للاتحاد الآسيوي، بسبب عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا، لتسجيلهم قبل أيام من البطولة، ورد النادي الإيراني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

بغلف يطالب الإدارة بالتوضيح

وقال بغلف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “خرج العالمي من آسيا وقبلها من الدوري وتقبل جمهور الوفاء ذلك ووقف مع الكيان الذي يعشقه كالعادة في تكاتف غير مستغرب”.

وتابع: “لذا أرى من حق الجماهير أن تقوم الإدارة بإصدار بيان توضح فيه جميع الحقائق الشفافية مطلوبة حتى لو حصل خطأ، لا نريد أن نعشم الجماهير كما فعل غيرنا، أمامنا دوري وكأس”.

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