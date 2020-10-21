بلدية أبو عريش توقف العمل في مبنى البر الخيرية ورئيس الجمعية يعلق

المواطن - جازان

قررت بلدية أبو عريش إيقاف العمل في مبنى جمعية البر الخيرية؛ لمخالفة في تنفيذه على أرض الواقع مقارنة برخصة البناء الصادرة منها.

فيديو | مغردون يتداولون صورا لتصميم مبنى جمعية البر في أبو عريش.. وبلدية أبوعريش توضح لـ #نشرة_النهار مخالفات المبنى #الإخبارية pic.twitter.com/eQKRULD4aa — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 21, 2020

وأوضحت البلدية، في بيان لها، أن المبنى استوفى الإجراءات النظامية المطلوبة لإصدار التراخيص، إلا أن التنفيذ في الطبيعة مخالف للرخصة.

وتابعت أنه تم إيقاف البناء إلى حين معالجة المخالفة، والتأكد من سلامة المبنى وفقًا للأنظمة والتعليمات.

من جهته أوضح رئيس الجمعية، محمود الأقصم، أن الخطأ الذي ذكرته البلدية بسيط جدًّا، ويتمثل في بروز أحد الجوانب من الجهة الغربية.

وأضاف في حديثه لقناة الإخبارية أن إصرارهم على البناء في هذه المساحة الصغيرة، سببه أن الأرض قريبة من مقر الجمعية الرئيسي ويتم الاستفادة منه في تنظيم الدورات التدريبية بعد توسع عملهم.

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