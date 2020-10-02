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بموافقة الملك سلمان.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ13 مواطنًا
لتبرعهم بالدم 50 مرة

بموافقة الملك سلمان.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ13 مواطنًا

2020/10/02
الساعة 12:05 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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بموافقة الملك سلمان.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ13 مواطنًا
المواطن - واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح 13 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.

والمتبرعون هم : الوكيل رقيب / جنيد علي عاتي , خالد محمد فقيه , الرئيس الرقباء / ظافر علي الشهري , أسامة عبدالله الشنيفي , العقيد ركن / ناصر طالب السعدون , العميد الركن / سعد محمد الرويتع , عبدالرحمن عبدالعزيز التميمي , مشعل عطيوي السناني , الرئيس الرقباء / عبدالعزيز عبدالله الماضي , منور عايش العنزي , الرائد / عبدالله حسين ال رشيد , هادي عماش عسيري , عصام عبدالله الغامدي.


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