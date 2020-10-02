بموافقة الملك سلمان.. منح 14 مواطنًا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

المواطن - واس
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح 14 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة نظير تبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسية.
والمتبرعون هم : ابراهيم سودان الزهراني , فهد سليمان الصريم , موسى جبران سفياني , عارف فهد الحر , محمد ناصر النقيدان , صالح محمد العنزي , مساعد محمد القحطاني , وزير صالح الثقفي , حماد موسى ملحان , حامد معيوف العنزي , دلال أحمد سعدي , محمد هذلول العنزي , رائد عبدالرحمن الزهراني , حسين مكي المحروس.
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