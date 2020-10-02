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بموافقة الملك سلمان.. منح 14 مواطنًا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
نظير تبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية

بموافقة الملك سلمان.. منح 14 مواطنًا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

2020/10/02
الساعة 12:35 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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بموافقة الملك سلمان.. منح 14 مواطنًا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
المواطن - واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح 14 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة نظير تبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسية.

والمتبرعون هم : ابراهيم سودان الزهراني , فهد سليمان الصريم , موسى جبران سفياني , عارف فهد الحر , محمد ناصر النقيدان , صالح محمد العنزي , مساعد محمد القحطاني , وزير صالح الثقفي , حماد موسى ملحان , حامد معيوف العنزي , دلال أحمد سعدي , محمد هذلول العنزي , رائد عبدالرحمن الزهراني , حسين مكي المحروس.


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