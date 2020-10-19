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حصاد اليوم
بناء أول شبكة هاتف محمول على القمر
جزء من جهود ناسا لإعادة البشر إلى هناك

بناء أول شبكة هاتف محمول على القمر

2020/10/19
الساعة 10:39 مساءً
- ‎فيغرائب, حصاد اليوم
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بناء أول شبكة هاتف محمول على القمر
المواطن - متابعة

أعلنت شركة نوكيا الفنلندية، اليوم الاثنين، أن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اختارتها لبناء أول شبكة اتصالات خلوية على سطح القمر.

وستكون الشبكة القمرية جزءًا من جهود وكالة الفضاء الأمريكية لإعادة البشر إلى القمر بحلول عام 2024 وبناء مستوطنات طويلة الأجل هناك في إطار برنامجها أرتميس.

وقالت نوكيا: إن أول نظام اتصالات لاسلكي عريض النطاق في الفضاء سيقام على سطح القمر في أواخر 2022 قبل عودة البشر إلى هناك.

وستتحالف الشركة الفنلندية مع شركة تصميم المركبات الفضائية الخاصة إنتويتيف ماشينز، التي مقرها تكساس، لتوصيل معدات الشبكة على متن مركبتها التي ستهبط على سطح القمر.

وأوضحت نوكيا أنه بعد تركيبها، ستقوم الشبكة بتهيئة نفسها وإنشاء أول نظام اتصالات “إل تي إي” على القمر.

وقالت: “ستوفر الشبكة قدرات اتصال ضرورية للعديد من تطبيقات نقل البيانات المختلفة، بما في ذلك وظائف القيادة والتحكم الحيوية والتحكم عن بعد في المركبات القمرية والملاحة في الزمن الحقيقي وبث التسجيلات المصورة عالية الوضوح”.


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