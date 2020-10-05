بندر بن سلطان : الجيش السعودي قاتل بجوار إخوانه السوريين في الجولان عام 1973

أكد الأمير بندر بن سلطان أن الجيش السعودي لم يفوت حربًا لم يشارك فيها منذ عام 1967 وحتى عام 1973، مشيرًا إلى أن الجيش السعودي قاتل بجوار إخوانه السوريين في الجولان عام 1973.
#بندر_بن_سلطان للعربية: الجيش السعودي قاتل بجوار اخوانه السوريين في #الجولان في 1973#صحيفة_المواطن #سوريا
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) October 5, 2020
وأشار في حوار خاص مع قناة العربية إلى أنه عندما بدأت حرب أكتوبر اتخذ الأردن قرارًا سياديًّا بعدم المشاركة في الحرب، وأن المملكة ومصر احترمتا هذا القرار الخاص بالأردن، لكن في نفس الوقت أمر الملك فيصل- رحمه الله- بتحريك القوات السعودية إلى الجبهة السورية والمشاركة في الحرب.
وتابع أن القوات السعودية بقيت في الجولان حتى عام 1978 أو 1979 تقريبًا.
وأضاف أن السعودية كانت ودائمًا تشارك الأمة العربية في مصائبها وتقف إلى جوار الأشقاء في الأزمات.