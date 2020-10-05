بندر بن سلطان : الجيش السعودي قاتل بجوار إخوانه السوريين في الجولان عام 1973

المواطن - الرياض

أكد الأمير بندر بن سلطان أن الجيش السعودي لم يفوت حربًا لم يشارك فيها منذ عام 1967 وحتى عام 1973، مشيرًا إلى أن الجيش السعودي قاتل بجوار إخوانه السوريين في الجولان عام 1973.

وأشار في حوار خاص مع قناة العربية إلى أنه عندما بدأت حرب أكتوبر اتخذ الأردن قرارًا سياديًّا بعدم المشاركة في الحرب، وأن المملكة ومصر احترمتا هذا القرار الخاص بالأردن، لكن في نفس الوقت أمر الملك فيصل- رحمه الله- بتحريك القوات السعودية إلى الجبهة السورية والمشاركة في الحرب.

وتابع أن القوات السعودية بقيت في الجولان حتى عام 1978 أو 1979 تقريبًا.

وأضاف أن السعودية كانت ودائمًا تشارك الأمة العربية في مصائبها وتقف إلى جوار الأشقاء في الأزمات.

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