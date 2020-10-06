بندر بن سلطان: الشيب اللي جاني بسبب الفرص المهدرة من القيادات الفلسطينية

المواطن - الرياض

أكد الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، الرئيس السابق للاستخبارات السعودية، أن القضية الفلسطينية ظلت تعاني من إهدار وضياع للفرص من جانب القيادات الفلسطينية.

وأضاف بندر بن سلطان، في تصريحات إلى قناة العربية، أن القضية الفلسطينية هي المحور الرئيسي لأي محادثات سعودية أمريكية، كاشفًا أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات “أبو عمار” قفز يرقص وقال: “تحررت فلسطين” ومن ثم ذهب إلى الكويت ولَم نسمع منه.

وكشف تفاصيل ما حديث وقال: حصلنا على مبادرة من الرئيس الأمريكي ريغان وعرضت الأمر على أبو عمار فاقترض طائرتي ليطلع باقي القيادات الفلسطينية واختفى شهرًا ذهب خلاله إلى عدد من الدول منها كوريا الشمالية وعاد بعدما سحب الأمريكان عرضهم، كما أن الملك فهد أخفى عن كارتر رفض أبو عمار لمبادرته حفاظًا على القضية الفلسطينية.

وأكد بندر بن سلطان أنه لم يخرج مسؤول سعودي يتحدث عما كانت تفعله القيادات الفلسطينية لأن السعودية هدفها خدمة الشعب الفلسطيني، متابعًا أن الملك فهد تدخل لوقف اعتداءات إسرائيل على الفلسطينيين في لبنان.

وأردف: “الشيب اللي تشوفون جاني بسبب الفرص المهدرة من القيادات الفلسطينية”.

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