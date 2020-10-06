بندر بن سلطان: الشيب اللي جاني بسبب الفرص المهدرة من القيادات الفلسطينية

أكد الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، الرئيس السابق للاستخبارات السعودية، أن القضية الفلسطينية ظلت تعاني من إهدار وضياع للفرص من جانب القيادات الفلسطينية.
الأمير #بندر_بن_سلطان للعربية: #القضية_الفلسطينية هي المحور الرئيسي لأي محادثات سعودية أميركية#السعودية#أميركا #صحيفة_المواطن
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) October 6, 2020
وأضاف بندر بن سلطان، في تصريحات إلى قناة العربية، أن القضية الفلسطينية هي المحور الرئيسي لأي محادثات سعودية أمريكية، كاشفًا أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات “أبو عمار” قفز يرقص وقال: “تحررت فلسطين” ومن ثم ذهب إلى الكويت ولَم نسمع منه.
وكشف تفاصيل ما حديث وقال: حصلنا على مبادرة من الرئيس الأمريكي ريغان وعرضت الأمر على أبو عمار فاقترض طائرتي ليطلع باقي القيادات الفلسطينية واختفى شهرًا ذهب خلاله إلى عدد من الدول منها كوريا الشمالية وعاد بعدما سحب الأمريكان عرضهم، كما أن الملك فهد أخفى عن كارتر رفض أبو عمار لمبادرته حفاظًا على القضية الفلسطينية.
الأمير #بندر_بن_سلطان للعربية: #أبو_عمار قفز يرقص وقال تحررت #فلسطين ومن ثم ذهب لـ #الكويت ولَم نسمع منه#صحيفة_المواطن
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) October 6, 2020
وأكد بندر بن سلطان أنه لم يخرج مسؤول سعودي يتحدث عما كانت تفعله القيادات الفلسطينية لأن السعودية هدفها خدمة الشعب الفلسطيني، متابعًا أن الملك فهد تدخل لوقف اعتداءات إسرائيل على الفلسطينيين في لبنان.
وأردف: “الشيب اللي تشوفون جاني بسبب الفرص المهدرة من القيادات الفلسطينية”.
الأمير #بندر_بن_سلطان للعربية: "الشيب اللي تشوفون جاني بسبب الفرص المهدرة من القيادات الفلسطينية"#فلسطين#السعودية pic.twitter.com/V73cWTEswN
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) October 6, 2020