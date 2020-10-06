بندر بن سلطان للمواطنين: دولتكم ترفع الراس ومواقفها مشرفة

المواطن - الرياض

وجه الأمير بندر بن سلطان، الرئيس السابق للاستخبارات السعودية، رسالة إلى المواطن السعودي والمواطنة السعودية، أكد خلالها أن “دولتكم ترفع الراس ومواقفها مشرفة”.

الأمير #بندر_بن_سلطان للعربية: أقول هذه الأشياء للمواطن السعودي والمواطنة #السعودية دولتكم ترفع الراس ومواقفها مشرفة#صحيفة_المواطن

pic.twitter.com/rQNJ4huOiH — صحيفة المواطن (@almowatennet) October 6, 2020

وأضاف بندر بن سلطان ، في حواره إلى العربية، أن التاريخ يشهد والوثائق تشهد على مواقف السعودية المشرفة.

وتابع: دعم القضية الفلسطينية في السعودية هو بالمواقف والأفعال وليس بالشعارات والمزايدات، والفرص الضائعة مأساة والمتضرر الأول منها هو الشعب الفلسطيني، وهذا هو المؤلم.

وأضاف بندر بن سلطان: الرئيس ياسر عرفات (أبو عمار) كان يرى أن كامب ديفيد أفضل 10 مرات من أوسلو وطلب تضمين بنود في الاتفاق من كامب ديفيد وتم رفض طلبه.

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