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بندر بن سلطان للمواطنين: دولتكم ترفع الراس ومواقفها مشرفة
أكد أن التاريخ والوثائق يشهدان على ذلك

بندر بن سلطان للمواطنين: دولتكم ترفع الراس ومواقفها مشرفة

2020/10/06
الساعة 10:31 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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بندر بن سلطان للمواطنين: دولتكم ترفع الراس ومواقفها مشرفة
المواطن - الرياض

وجه الأمير بندر بن سلطان، الرئيس السابق للاستخبارات السعودية، رسالة إلى المواطن السعودي والمواطنة السعودية، أكد خلالها أن “دولتكم ترفع الراس ومواقفها مشرفة”.

وأضاف بندر بن سلطان ، في حواره إلى العربية، أن التاريخ يشهد والوثائق تشهد على مواقف السعودية المشرفة.

وتابع: دعم القضية الفلسطينية في السعودية هو بالمواقف والأفعال وليس بالشعارات والمزايدات، والفرص الضائعة مأساة والمتضرر الأول منها هو الشعب الفلسطيني، وهذا هو المؤلم.

وأضاف بندر بن سلطان: الرئيس ياسر عرفات (أبو عمار) كان يرى أن كامب ديفيد أفضل 10 مرات من أوسلو وطلب تضمين بنود في الاتفاق من كامب ديفيد وتم رفض طلبه.


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