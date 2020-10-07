المواطن - الرياض

قال الأمير بندر بن سلطان: إن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات “أبو عمار” أبلغه بأنه توصل لاتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي كلينتون بشأن السلام مع إسرائيل، وفوجئت بعد ذلك بأن الأمر غير صحيح.

وأضاف خلال الجزء الثالث لقناة العربية، اليوم الأربعاء: “أنا والسفير المصري صرنا نشك في كلام أبو عمار عندما قال: إنه كاد أن يتوصل للسلام مع إسرائيل”.

وتابع الأمير بندر بن سلطان: “كنت أريد أن أبكي في 2001 لضياع فرصة للسلام مرة أخرى”.

وأضاف أن نكران الجميل من جانب القيادات الفلسطينية لن يؤثر على تعلقنا بقضية الشعب الفلسطيني لكن من الصعب الوثوق بقياداتهم، مضيفًا أن القيادات الفلسطينية صارت ترى أن إيران وتركيا أهم من الدول العربية، متسائلًا في عجب: “إيران تريد تحرير القدس بالحوثي في اليمن أم بحزب الله في لبنان؟!”.

وقال: إن تركيا تريد تحرير القدس بسحب سفيرها من أبو ظبي وتحتل ليبيا.

#بندر_بن_سلطان للعربية: نكران الجميل من جانب القيادات الفلسطينية لن يؤثر على تعلقنا بقضية الشعب الفلسطيني لكن من الصعب الوثوق بقياداتهم.#فلسطين#السعودية

pic.twitter.com/kXsR7B72fY — صحيفة المواطن (@almowatennet) October 7, 2020

وتابع الأمير بندر بن سلطان أن الملك عبدالله- رحمه الله- أقنع بوش الابن بالاعتراف بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، ولكن جاءت أحداث سبتمبر.

#بندر_بن_سلطان للعربية: الملك عبد الله أقنع بوش الابن بالاعتراف بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية ولكن جاءت أحداث سبتمبر#فلسطين#إسرائيل

pic.twitter.com/7gNRK3jivc — صحيفة المواطن (@almowatennet) October 7, 2020

وشدد الأمير بندر بن سلطان: “لن نقبل من كذابين وغشاشين وناكري جميل أن يفرضوا أسلوبهم علينا”.

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