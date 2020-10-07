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بندر بن سلطان: لن نقبل من كذابين وغشاشين وناكري جميل أن يفرضوا أسلوبهم علينا
قال: إن إيران تريد تحرير القدس بالحوثي وتركيا باحتلال ليبيا

بندر بن سلطان: لن نقبل من كذابين وغشاشين وناكري جميل أن يفرضوا أسلوبهم علينا

2020/10/07
الساعة 10:50 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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بندر بن سلطان: لن نقبل من كذابين وغشاشين وناكري جميل أن يفرضوا أسلوبهم علينا
المواطن - الرياض

قال الأمير بندر بن سلطان: إن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات “أبو عمار” أبلغه بأنه توصل لاتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي كلينتون بشأن السلام مع إسرائيل، وفوجئت بعد ذلك بأن الأمر غير صحيح.

وأضاف خلال الجزء الثالث لقناة العربية، اليوم الأربعاء: “أنا والسفير المصري صرنا نشك في كلام أبو عمار عندما قال: إنه كاد أن يتوصل للسلام مع إسرائيل”.

وتابع الأمير بندر بن سلطان: “كنت أريد أن أبكي في 2001 لضياع فرصة للسلام مرة أخرى”.

وأضاف أن نكران الجميل من جانب القيادات الفلسطينية لن يؤثر على تعلقنا بقضية الشعب الفلسطيني لكن من الصعب الوثوق بقياداتهم، مضيفًا أن القيادات الفلسطينية صارت ترى أن إيران وتركيا أهم من الدول العربية، متسائلًا في عجب: “إيران تريد تحرير القدس بالحوثي في اليمن أم بحزب الله في لبنان؟!”.

وقال: إن تركيا تريد تحرير القدس بسحب سفيرها من أبو ظبي وتحتل ليبيا.

 

وتابع الأمير بندر بن سلطان أن الملك عبدالله- رحمه الله- أقنع بوش الابن بالاعتراف بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، ولكن جاءت أحداث سبتمبر.

وشدد الأمير بندر بن سلطان: “لن نقبل من كذابين وغشاشين وناكري جميل أن يفرضوا أسلوبهم علينا”.

 


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