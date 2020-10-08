‎الرئيسية
جديد الأخبار
بندر بن سلطان يطلق موقع رأي بندر

بندر بن سلطان يطلق موقع رأي بندر

2020/10/08
الساعة 1:58 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1
0
طباعة
بندر بن سلطان يطلق موقع رأي بندر
المواطن - الرياض

أعلن الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء أمس الأربعاء، إطلاق حساب “Bandar’s View رأي بندر”.

وجاء في أول رسالة في حساب رأي بندر “بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.. يسرني إطلاق موقع رأي بندر http://bbsa.sa”.

وأشار الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز إلى أن الحساب يستهدف “إيضاح الحقائق لإخواني وأخواتي السعوديين والسعوديات للمواقف المشرفة التي قامت بها قيادتنا ودولتنا لما عاصرته من قضايا ومواقف دولية”.


ذات صلة :
  • اليوم.. مجلس الأمة يبايع الشيخ مشعل الأحمد وليًّا للعهد بالكويت
    •
  • مناقشة دور التحكيم المؤسسي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
    •
  • سقوط مسيرتين في شرق جورجيا قرب الحدود مع أذربيجان
    •
  • هل يتولى محمد القاسم منصبًا رياضيًّا جديدًا؟
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :