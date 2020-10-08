بندر بن سلطان يطلق موقع رأي بندر

المواطن - الرياض

أعلن الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء أمس الأربعاء، إطلاق حساب “Bandar’s View رأي بندر”.

وجاء في أول رسالة في حساب رأي بندر “بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.. يسرني إطلاق موقع رأي بندر http://bbsa.sa”.

وأشار الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز إلى أن الحساب يستهدف “إيضاح الحقائق لإخواني وأخواتي السعوديين والسعوديات للمواقف المشرفة التي قامت بها قيادتنا ودولتنا لما عاصرته من قضايا ومواقف دولية”.

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

يسرني اطلاق موقع رأي بندر https://t.co/1B5yA6BhQE

لإيضاح الحقائق لإخواني وأخواتي السعوديين والسعوديات للمواقف المشرفه التي قامت بها قيادتنا ودولتنا لما عاصرته من قضايا ومواقف دولية بندر بن سلطان بن عبدالعزيز — Bandar's View رأي بندر (@Bandars_View) October 7, 2020

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