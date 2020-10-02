تحذير من إعلانات مضللة تروج لخدمة الحصول على تمويل نفاذ

المواطن - الرياض

حذر بنك التنمية الاجتماعية المواطنين، من خطورة الانسياق وراء إعلانات مضللة يتم تداولها من أشخاص عبر الإنترنت عن إمكانية التقديم للحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية بمقابل مالي خارج لوائح البنك.

وأضاف البنك، في بيان له، أنه لوحظ مؤخرًا انتشار إعلانات من قبل أشخاص في عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع التجارية الإلكترونية تروج لخدمة الحصول على تمويل لمنتج نفاذ الخاص بالعمل الحر.

ويحذر البنك من الترويج لهذه الإعلانات المضللة، ويؤكد بأن جميع الخدمات تقدم بشكل إلكتروني بهدف تسهيل وصول المستفيد للخدمة وتسريع الوقت اللازم لإتمامها، ولجميع برامج وخدمات البنك كالتقديم على التمويل الاجتماعي وتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة ومشاريع الأسر المنتجة ومنتج نفاذ للعمل الحر، والاطلاع على كشف الحساب وطلب إخلاء الطرف والعديد من الخدمات التي تقدم عبر موقع البنك الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية خدمتهم عبر استقبال المكالمات عن طريق مركز الاتصال الموحد 920008002، وكذلك حساب العناية بالعملاء في تويتر [email protected] ، وفي حال الاحتياج إلى المزيد من المعلومات الإضافية يمكن للعميل مراجعة أحد فروع البنك المنتشرة في كافة مناطق المملكة.

وأضاف بنك التنمية الاجتماعية أنه بالإمكان الاطلاع على جميع منتجات وخدمات البنك الإلكترونية عبر الرابط التالي

WWW.SDB.GOV.SA

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