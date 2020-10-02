بنك التنمية يطلق مبادرة لتشجيع المشروعات الصغيرة للأسر المنتجة

المواطن - الرياض

أطلق بنك التنمية الاجتماعية أمس الخميس، في مدينة الرياض مبادرة تنموية تحت شعار “90 منتجًا بأيدٍ سعودية”؛ وذلك لدعم وتحفيز المشروعات الصغيرة من الأسر المنتجة للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني.

وتُشارك الأسر في المبادرة التي تستمر 3 أيام، بمنتجات مهنية وحرفية متميزة.

وقام الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، بجولة للاطلاع على جهود مشاركات الأسر المنتجة، والتي تنوعت ما بين أشغال حرفية ويدوية، ومنتجات غذائية، وملابس وحقائب وتصميم وطباعة وصناعة الإكسسوارات.

ووقعت على هامش المبادرة، 13 اتفاقية مع شركاء التمويل متناهي الصغر من مختلف مناطق المملكة، بهدف تقديم قروض ميسرة متناسبة مع مراحل نمو أنشطة المشاريع متناهية الصغر.

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