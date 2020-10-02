بوتين لـ ترامب: حيويتك ومعنوياتك العالية ستنقذك من كورونا

المواطن - متابعة

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خالص أمنياته بالشفاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بعد تأكيد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

رسالة بوتين إلى ترامب

وأكدت الرئاسة الروسية أن بوتين بعث اليوم الجمعة ببرقية إلى ترامب تمنى فيها للرئيس الأمريكي وزوجته الشفاء العاجل وأعرب عن “دعمه المخلص لهما في هذه اللحظة العصيبة”.

ونقل الكرملين عن الرئيس الروسي قوله في البرقية مخاطباً الرئيس ترامب وعقيلته: “أنا على قناعة بأن الطاقة الحيوية والمعنويات العالية والتفاؤل اللذان تتميزان به ستساعدكما في دحر هذا الفيروس الخطير”.

إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الرئيس الأمريكي في تغريدة على حسابه اليوم أن التحاليل أثبتت إصابته هو وزوجته ميلانيا ترامب بالفيروس، مشيراً إلى أنهما سيبدآن عملية الحجر الصحي.

بدوره أعلن طبيب الرئيس الأميركي شون كونلي، أن صحة الرئيس الأمريكي لا تزال بخير، وأن الرئيس سيواصل أداء مهامه أثناء الحجر الصحي.

من جهة أخرى قالت طبيبة أمريكية في تصريحات نقلتها CNN إن ترامب ضمن الفئة عالية المخاطر بسبب تقدمه في السن كما أنه يعاني من زيادة الوزن.

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