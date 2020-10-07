بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر العام 9ر43 نقطة

المواطن - واس

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 9ر43 نقطة، ما نسبته 78ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 49ر5689 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة الكويت اليوم 10ر374 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 2ر71 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 15958 صفقة

وصعد مؤشر السوق الرئيس بنسبة 57ر0 في المئة، ما يعادل 19ر25 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 10ر4425 نقطة، فيما حقق مؤشر السوق الأول مكاسب بمقدار 16ر53 نقطة، ما نسبته 85ر0 في المئة، ليغلق عند مستوى 17ر6325 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 8ر39 نقطة، ليصل عند مستوى 67ر4480 نقطة.

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