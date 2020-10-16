بيانات واعدة من سينوفارم: لقاح كورونا آمن وينتج استجابة مناعية

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

عززت دراسة حديثة الآمال في الحصول على لقاح آمن ضد كوفيد-19 من شركة سينوفارم الصينية بعد أن تبين أنه آمن ويحفز استجابة مناعية ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة: كل متطوع أُعطي جرعة مضاعفة من لقاح شركة سينوفارم صنع أجسامًا مضادة ضد سارس- كوف 2 الفيروس الذي يسبب كوفيد-19، وهذا من شأنه أن يحميهم من الإصابة به مرة أخرى في المستقبل أو على أقل تقدير يحميهم من الإصابة بنوبة شديدة من المرض.

ما فائدة نتائج شركة سينوفارم ؟

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، فإن اللقاح يعتبر مفتاحًا لإنهاء جائحة كوفيد-19 لأنه يضمن عدم إصابة الشخص بفيروس كورونا، وكل الآمال معلقة على العثور على واحد يثبت فعاليته تجاه المرض.

وفي حين قال المسؤولون البريطانيون إن بريطانيا يمكن أن تبدأ في استخدام لقاح بحلول سبتمبر لكن الحكومة ما زالت لم توافق بعد على واحد بعينه بسبب نقص البيانات، وذلك بينما قال مسؤولو منظمة الصحة العالمية الآن أنه لن يوجد لقاح إلا بحلول عام 2021 على أقرب تقدير.

ويعتبر اللقاح الأول في السباق هو لقاح جامعة أكسفورد، ويأتي إعلان سينوفارم عن نجاحهم بعد إعلان فايزر الألمانية أيضًا عن نتائج واعدة للقاحها.

وتم إعطاء أكثر من 1000 شخص بالغ لقاح سينوفارم ولم يتعرض أي منهم لرد فعل سلبي، وكان التأثير الجانبي الأكثر شيوعًا هو الألم عند حقن الإبرة.

وقد ثبت أن جرعتين أقوى من جرعة واحدة، وهو أمر طبيعي في مثل هذا النوع من اللقاحات، واستغرق البالغون الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا وقتًا أطول لرفع المناعة، وفقًا لنتائج الدراسة التي أجراها معهد بكين.

ويُذكر أن شركة سينوفارم تمتلك لقاحين في المرحلة النهائية من التجارب السريرية، ولدى الصين 8 لقاحات بشكل عام، مما يضع البلاد في طليعة السعي لإنهاء الوباء.

وقالت الشركة التي تتخذ من بكين مقرًا لها مؤخرًا إن سعر الجرعتين قد يكلفان 120 دولارًا.

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