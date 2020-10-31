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بيان عاجل من إمارة مكة حول حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام
يقودها مواطن وبحالة غير طبيعية

بيان عاجل من إمارة مكة حول حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام

2020/10/31
الساعة 2:14 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, اخبار رئيسية, المواطن - مكة, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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بيان عاجل من إمارة مكة حول حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام
المواطن - واس

أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم الجمعة الموافق 13 / 3/ 1442 هـ باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام ، وبفضل الله لم يصب أي شخص بأذى .
واتضح أن الشخص بعد القبض عليه أنه مواطن وبحالة غير طبيعية ، وجاري إحالته للنيابة العامة .


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