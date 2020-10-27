بيتروس: كنت أقاتل للاستمرار مع النصر

المواطن - مروة نبيل

أعرب البرازيلي بيتروس عن سعادته بالاستمرار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي 2020/ 2021.

بيتروس سعيد بالعودة:

وقال بيتروس خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”: “آخر أسبوعين كانت من الأصعب الفترات في حياتي، كنت أقاتل كل يوم من أجل هذا الفريق”.

وتابع النجم البرازيلي خلال تصريحاته التلفزيونية بعد مباراة الأهلي ضد النصر اليوم: “كان لدي ثقة بالعودة إلى النصر مجددًا وسعيد جدًّا بعودتي.. وسأقاتل من أجل الجمهور”.

وكان بيتروس قريبًا من الرحيل عن العالمي، إلا أنه تم استبعاد النيجيري أحمد موسى من قائمة الفريق قبل دقائق من غلق فترة الانتقالات الصيفية، ليستمر النجم البرازيلي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي ضد النصر:

وشارك النجم البرازيلي كأساسي في مباراة الأهلي ضد النصر التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الدور نصف النهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانتهت المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بهدفين مقابل هدف، وسجل النجم البرازيلي الهدف الأول، فيما أحرز بيتي مارتينيز هدف الفوز في الوقت القاتل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر