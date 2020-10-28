بيتي مارتينيز .. تخصص أهداف حاسمة

المواطن - مروة نبيل

واصل الأرجنتيني بيتي مارتينيز تألقه مع النصر، وسجل هدفًا قاتلًا في شباك الأهلي بالأمس؛ ليقوده إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

بيتي مارتينيز يتألق

وكان النصر قد تعاقد مع بيتي مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا يونايتد الأمريكي في صفقة تاريخية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخطف مارتينيز الأنظار مع النصر خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا 2020، وكانت له بصمة واضحة، ونجح في هز شباك الأهلي ليقود العالمي إلى ربع النهائي، قبل أن يودع البطولة من نصف النهائي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

متخصص في تسجيل الأهداف الحاسمة

وقاد بيتي مارتينيز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما سجل هدف الفوز في الدقيقة 85، عندما كانت تُشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

واعتاد النجم الأرجنتيني على التألق وترك بصمة واضحة سواء في مباريات الكؤوس والأدوار الإقصائية أو مواجهات الدوري، وسجل هدف التعادل لفريقه ريفر بليت ضد أوليمبو في الدقيقة 88 خلال مباراتهم في الدوري الأرجنتيني موسم 2014/ 2015.

وساهم في تأهل فريقه إلى نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس موسم 2018/ 2019، بعدما هز شباك غريميو البرازيلي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، وقاد ريفر بليت لحصد اللقب بتسجيله لهدف في الدقيقة 122 من الشوط الثاني الإضافي.

وأحرز بيتي مارتينيز الهدف الرابع لفريقه في شباك كاشيما الياباني عند الدقيقة 93، في مباراة تحديد المركز الثالث بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2018، والتي انتهت بفوز ريفر بليت برباعية دون رد.

وبعد انتقاله إلى أتالانتا الأمريكي، واصل النجم الأرجنتيني تسجيل الأهداف الحاسمة خاصة خلال منافسات دوري المحترفين، ومنها هدفه في شباك دي سي يونايتد برأسية مميزة في الدقيقة 89، وصنع بعدها الهدف الثاني ليمنح فريقه الفوز.

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