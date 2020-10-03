النصر يخسر التأهل لـ نهائي دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

صعد فريق بيرسبوليس الإيراني إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز بركلات الترجيح على حساب فريق النصر في دور الـ4 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

الشوط الأول من مباراة النصر وبيرسبوليس:

وانتهى الشوط الأول من الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، حيث نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف الأول للعالمي بالدقيقة السادسة والثلاثين من ركلة جزاء، ثم تعادل اللاعب مهدي عبدي في الدقيقة الثانية والأربعين عبر ضربة رأسية لفريق بيرسبوليس.

الشوط الثاني من الوقت الأصلي:

وفي الشوط الثاني من الوقت الأصلي من المباراة، لم تتغير النتيجة رغم إهدار حمدالله كرة في العارضة، وقيامه بتسديد كرة خطيرة علت العارضة قليلًا حتى انتهى الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

ولجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين، ولم تتغير النتيجة فيهما ليذهبا إلى ركلات الترجيح التي حسمها فريق بيرسبوليس لمصلحته بركلات الترجيح.

تشكيلة العالمي الرئيسية:

وجاء تشكيل العالمي الرئيسي مكونًا من: “برادلي جونز، عبدالله مادو، عوض خميس مايكون، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، خالد الغنام، عبدالمجيد الصليهم، عبدالفتاح عسيري، بيتي مارتينيز، عبدالرزاق حمدالله”.

أما التشكيلة الاحتياطية للعالمي فجاءت مكونة من: “وليد عبدالله، عبدالإله العمري، عبدالرحمن العبيد، عبدالعزيز الدوسري، مختار علي، أيمن يحيى، عبدالفتاح آدم، أسامة الخلف، عبدالرحمن الدوسري، فراس البريكان”.

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