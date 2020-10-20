بيشة تسجل أدنى درجة حرارة وهذا موعد تحسن الأجواء 

المواطن - الرياض

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في 28 محطة رصد في المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس (الاثنين).

وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن بيشة سجلت أدنى درجة حرارة صغرى في المملكة بنحو 10.9 مئوية.

فيما حلت أبها في المرتبة الثانية بدرجة حرارة بلغت 11.2 مئوية، بينما سجلت عرفات يوم أمس أعلى درجة حرارة في المملكة، حيث وصلت إلى 41.4 مئوية.

وتوقع المسند أن تشهد جدة ومكة المكرمة وينبع والمنطقة الغربية بوجه عام حرارة مرتفعة هذه الأيام، مرجحاً تحسن الأجواء في هذه المناطق بشكل ملموس اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تأثيرًا لرياح شرقية نشطة مثيرة للغبار خلال النهار على منطقتي (مكة المكرمة ،المدينة المنورة) يصحب معها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى، في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة.

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