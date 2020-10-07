بيع ماسة نادرة بـ 15.7 مليون دولار عبر الإنترنت

المواطن - متابعة

بيعت ماسة بيضاء نادرة عيار 102 قيراط في مزاد مقابل 15.7 مليون دولار، حيث ذهب الحجر الكريم إلى شخص لم يُذكر اسمه قدم عرضه عبر الهاتف.

وأقيم المزاد على الإنترنت في هونغ كونغ بسبب الوباء، وأُخذ الماس من حجر عيار 271 قيراطًا تم اكتشافه في منجم كندي في عام 2018.

وهي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها بيع ماسة في مزاد بهذه الطريقة.

ووصفت دار سوثبيز الماسة بأنها لا تشوبها شائبة، حيث إنه من الصعب التأكيد بالقدر الكافي على ندرتها وجمالها.

وقال العضو المنتدب لشركة بيع مجوهرات توبياس كورميند: إن المشتري قد أبرم صفقة، وقال: إنه من خلال عدم وجود سعر احتياطي، اتخذ البائع قرارًا شجاعًا.

ويشتهر الماس الكندي الذي يوجد غالبًا في المناطق الشمالية النائية من البلاد، بكونه غير مرتبط بالنزاعات ومصدرًا أكثر استدامة من أحجار بعض الدول الأخرى.

ويتم تعزيز هذه السمعة وحمايتها من قبل القطاع والحكومات المحلية، على الرغم من أن المدافعين عن البيئة يحاجون بأن المناجم تضر النظام البيئي الشمالي الهش.

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