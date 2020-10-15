المواطن - مروة نبيل

عاد المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا إلى التعاون، اليوم الخميس، ليبدأ الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

تاوامبا يعود

ونشر الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعب الكاميروني وهو في النادي، وعلق قائلًا: “تاوامبا يعود إلى التعاون”.

ولاقت تغريدة العجلان على “تويتر” تفاعلًا كبيرًا من جماهير التعاون التي أعربت عن سعادتها بعودة المهاجم الكاميروني، خاصة أن غيابه أثر سلبيًا على مستوى الفريق.

الكاميروني يُلمح لعودته

وكان اللاعب قد رفض تمديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وغاب عن التدريبات الجماعية، في الوقت الذي سعت فيه الإدارة لاستمراره لموسم ثالث، ليرحل عن سكري القصيم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وألمح المهاجم الكاميروني لعودته بعد وقت قليل من إعلان محمد القاسم عن تقديم استقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي التعاون بعد 8 سنوات من تواجده في هذا المنصب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانضم المهاجم الكاميروني إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في 2018 قادمًا من بارتيزان بلغراد، ولعب معه 45 مباراة في الدوري السعودي وسجل 24 هدفًا، وتوج معه بلقب كأس الملك الموسم الماضي.

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