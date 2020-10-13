تتبيلة صدور دجاج مشوي

ما أجمل مذاق الدجاج المشوي حينما يتم تتبيله بطريقة احترافية ولكن بالمنزل وهذا ما تبحث عنه السيدات وهو تتبيلة صدور دجاج مشوي بشكل جيد واحترافي من أجل تطبيقه والاستمتاع به مع أفراد الأسرة.

تتبيلة دجاج مشوي على الفحم

يقدم موقع المواطن طريقة تتبيلة صدور دجاج مشوي بشكلها الاحترافي لكل سيدة حتى تنفذها بي منزلها وتمتع أفراد عائلتها بها من خلال الآتي:

المكونات

صدور دجاج بدون عظم ومقطعة بشكل رقيق. عبوة زبادي. ليمون أخضر أو أصفر. صلصة طماطم. بهارات. ثوم مطحون أو بودر. خل. زيت زيتون. صلصة الصويا. دبس رمان. ملح. كركم. كمون سماق. فلفل أسود. زنجبيل بودر. بابريكا.

التحضير

نحضر قطع الدجاج ونقوم بغسلها وتنظيفها جيدًا ثن نضعها في غناء عميق ثم نضع عليه البهارات مثل الكركم والكمون والسماق والفلفل الأسود والزنجبيل البودر وببريكا وذرة ملح.

ثم تقلب قطع الدجاج في هذه البهارات بشكل جيد حتى نضمن وصول البهارات إلى جميع قطع الدجاج ثم يوضع عليها عبوة زبادي كاملة وملعقة صلصة طماطم وملعقة صلصة صويا وملعقتين دبس الرمان.

ومع استمرار التقليب الجيد يتم سكب ثلاث ملاعق زيت زيتون وملعقتين خل وثلاث ملاعق ثوم مطحون وعصير نصف ليمونة.

ثم يترك الدجاج لمدة ساعتين في هذه التتبيلة من اجل أن تمتص قطع الدجاج الطعم والرائحة الخاصة بالبهارات.

ثم يتم رص قطع الدجاج على شبكة مصنوعة من الألومنيوم وترفع على قطع الفحم المشتعلة مع المداومة على التقليب حتى تمام النضج.

طريقة تتبيلة الدجاج المشوي الحارة

بعض الأفراد يبحثون عن كيفية تتبيلة صدور دجاج مشوي بالشكل الذي يجعلها وجبة حارة نظرًا لأنهم يحبون تناول الأطعمة الحارة ولذلك عليهم بإتباع الآتي:

المكونات

مقدار مناسب من قطع الدجاج. بصل. جزر. بطاطا. صوص صويا. زبادي. زيت زيتون. ملح. فلفل أسود. بهار. فلفل حار بودر أي شطة. ثوم مفروم أو بودر. بصل مفروم. زنجبيل بودر. كزبرة جافة. كركم. سماق.

التحضير

يتم تنظيف الدجاج وتقطيعه إلى قطع صغيرة ويوضع عليها نصف كوب صوص الصويا مع نصف كوب زبادي ونصف كوب زيت زيتون ثم ييتم تقليب قطع الدجاج في هذه المكونات اللينة.

ثم يضاف لهم ملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة فلفل أسود وملعقة صغيرة إبهار وفلفل حار وثم بودر أو مطحون وبصلة مفرومة وزنجبيل بودر وملعقة كزبرة جافة ملعقة كركم وملعقة سماق.

ويتم التقليب لكل هذه المكونات مع قطع الدجاج ثم تركها فترة طويلة تقدر بفترة الليل بالكامل مغطاة إذا كانت تطهى في الصباح.

نحضر صينية ونضع بها ورق فوم أو ورق زبدة ونبدأ في رص الدجاج ثم نقوم بتقطيع الخضراوات المتكتلة في الجزر والبطاطا في شكل أصابع ثم نغلق عليها بأطراف ورق الفوم.

ثم نشعل الفرن على درجة حرارة تتراوح بين مائة وثمانون إلى مائتي درجة مئوية وندخل بها الصينية وتترك لمدة ثلاثون دقيقة أو خمسة وأربعون دقيقة حتى تمام النضج.

طريقة تتبيلة الدجاج المشوي على الطريقة الهندية

جميعنا يعلم أن جميع الوجبات الهندية لا مثيل لها في المذاق الممتاز لذلك قدمت الهند طريقة تتبيلة صدور دجاج مشوي من خلال الخطوات التالية:

المكونات

قطع دجاج. زبادي. ليمون. زيت. ببريكا. فلفل أحمر حار. فلفل سود. كمون. قرفة. زنجبيل. بطاطس.

التحضير

نحضر غناء عميق ونضع به مقدار عبوتين من الزبادي وعصير ليمون بمقدار ثمرة كاملة ونصف كوب زيت.

ثم ملعقتين كبيرتين ببريكا وملعقة كبيرة فلفل حار وملعقة صغير فلفل أسود وملعقة صغيرة كمون وملعقة صغيرة قرفة وملعقة صغيرة زنجبيل.

يراعى تقليب المكونات السابقة بشكل جيد حتى نكون مزيج متجانس ونحضر الدجاج النظيف ونقوم بعمل فتحات عنيق باستخدام طرف السكين ونبدأ في سكب التتبيلة السابقة عليها وتقليبها جيدًا.

ثم يتم أخذ مقدار بسيط من التتبيلة السابقة ومحاولة حشو الفتحات التي توجد في لحم الدجاج بها حتى تعطي نكهة ممتازة مع تناول كل قطعة منها ثم تترك لمدة ساعة حتى تمتص التتبيلة.

نحضر صينية ونرص بها قطع الدجاج ثم تدخل الفرن الذي تم ضبطه على درجة حرارة مائة وثمانون أو مائتي درجة مئوية ومقدار وقت يصل إلى خمسة وأربعون دقيقة حتى تنضج.

ثم يتم إشغال شواية الفرن ورفع الصينية بالقرب منها حتى تأخذ اللون الأحمر ثم ينثر عليها شرائح البطاطس المحمرة وهذه بحسب الرغبة والبقدونس المقطع ثم تقدم.

طريقة تتبيلة الدجاج المشوي للدايت

فكرة تحضير الدجاج المشوي للدايت تكون صعبة لبعض الأفراد بسبب أنهم يريدون طريقة تتبيلة صدور دجاج مشوي للدايت ولكن بالشكل الذي لا يتسبب في إضافة دهون لأجسامهم بالتالي يجب عليهم اتباع الطريقة الآتية:

المكونات

صدور دجاج. زبادي لايت. ثوم مفروم. زيت زيتون. بهارات مشكلة. فلفل أسود. ببريكا حلوة. ببريكا حارة. ملح. فلفل أخضر وألوان. طماطم. ذرة هيل.

التحضير

يتم وضع علبة زبادي خاصة بالدايت والبهارات المشكلة وفصين الثوم المفروم وملعقتين كبيرتين زيت زيتون وملعقة صغيرة فلفل أسود وملعقة صغير ببريكا حارة وملح وذرة هيل.

ثم نسقط قطع الدجاج النظيفة والمجزأة أو المقطعة في شكل شرائح رقيقة مع التقليب الجيد حتى تتجانس قطع الدجاج مع التتبيلة.

ثم نحضر الفلفل الرومي الألوان ونقوم بتقطيعه والطماطم مثله مع مراعاة أن تكون جميع القطع كبيرة وسميكة.

ثم نأخذ ملعقة من تتبيلة الزبادي والثوم والبهارات المشكلة ونضعها على الفلفل الرومي والطماطم وتترك لمدة ساعتين.

نحضر مقلاة وترفع على النار حتى تسخن ويضاف لها مزيج الفلفل الرومي والطماطم المتبلة ونبدأ في تحريكهما على النار حتى يتغير لونهما.

ثم نسقط الدجاج مع والفلفل والطماطم مع التقليب حتى تنضج قطع الدجاج ثم نقدم.

ومن الممكن أن توضع في صينية وتدخل الفرن حتى تنضج وتأخذ اللون الأحمر.

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