تجاربكم مع حبوب جارسينيا

الكثير من الناس يعانون من الوزن الزائد ويلجئون إلى أدوية فعالة لإنقاص الوزن ويسألون آخرينماهي تجاربكم مع حبوب جارسينيا في إنقاص الوزن.

حبوب جارسينيا

هي حبوب يتم استخدامها في خسارة الوزن الزائد وقد انتشرت في الفترة الأخيرة على كل وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لما لها من تأثير فعال في خسارة الوزن وحرق الدهون الزائدة في الجسم.

سبب التسمية

سميت حبوب جارسينياكامبوجيا بهذا الاسم وذلك لأنها من فاكهة تسمى جارسينياكامبوجيا وهي أحد أنواع الفاكهة والتي يتم زراعتها في جنوب شرق آسيا وتشبه في شكلها فاكهة اليقطين أو القرع ذات اللون الأصفر والتي تتميز بأن طعمها لذيذ.

فوائد حبوب جارسينياكامبوجيا

تزيد من حرق الدهون في الجسم مما يقلل من تراكمها.

تحفز من إفراز إنزيم السيروتونين والذي يزيد من الشعور بالسعادة ويقلل من الشعور بالجوع.

تثبط إفراز انزيم Citratelayse الذي يسبب تراكم الدهون في الجسم ويحد من تحول السكريات الى دهون في الجسم.

تقلل من مستوى الكوليسترول في الدم وتزيد من حساسية الأنسولين.

من مكونات حبوب جارسينياأنها تحتوي على حمض الهيدروكسي ستريك الذي يعمل على حرق الدهون الزائدة.

تزيد من طاقة الجسم وتقلل من الشعور بالإجهادوال‘رهاق.

تحتوي على العديد من الألياف الغذائية والتي تقوم به فقد الشهية والشعور بالشبع مما تكون كمية الطعام التي يتناولها الشخص قليلة.

تساعد على حركة الأمعاء وتقلل من الشعور بالألم.

يزيد من مستوى الجليكوجين في الكبد وذلك من خلال إرسال الإشارات إلى المخ لاستقبالها فيعمل على فقدان الشهية.

مكونات حبوب جارسينياكامبوجيا

المادة الفعالة لحبوب جارسينيا هي حمض هيدروكسي ستريك اسيد الموجود في قشرة فاكهة الجارسينيا والذي يقوم بتثبيط عملية تحويل السكر إلى دهون في الجسم والذي يوجد بنسبة 1000 مليجرام.

تحتوي على البوتاسيوم، الكروميوم، والكالسيوم كربونات بنسبة 50 جرام، 200 ميكروجرام، 50 مليجرام على الترتيب.

تحتوي على جيلاتين نباتي وسيليكون دايوكسيد ماغنسيوم سيترات.

ملحوظة: يجب التأكد من أن هذه الحبوب لا تحتوي على أي دهن خنزير والتأكد من مكوناتها قبل الاستخدام.

تحذيرات استخدام حبوب جارسينيا

مرضى الزهايمر أو الأشخاص الذين يعانون من أي مرض عقلي وذلك لأن هذه المادة ترفع من مستوى الاستيل كولين في المخ.

لا يجب استخدامه لمن هم أقل من 18 عام.

مرضى السكر وذلك لأنها تقلل من مستوى السكر في الدم.

مرضي الأنيميا أو فقر الدم.

مرضي الجهاز التنفسي أو مرضي الربو، ولا تستخدم مع أدوية الضغط أو الحساسية والوارفرين.

يحفظ بعيدًا عن أيدي الأطفال.

يجب وضعه في مكان بارد.

الآثار الجانبية لحبوب جارسينياكامبوجيا

الشعور بالألم في الرأس.

دوران الرأس وفقدان الوعي.

الشعور بجفاف في الحلق.

الإصابة بالإسهال.

يؤثر بالسلب على الجنين إذا استخدمته المرأة الحامل.

كيفية تناول حبوب جارسينياكامبوجيا

يوجد أكثر من نوع من حبوب جارسينيا وتختلف وطريقة تناولها لذا يجب عند تناولها اتباع التعليمات الموجودة على ورقة الإرشادات مع الحبوب ويتم تناولها ثلاث مرات في اليوم قبل كل وجبه أو ثلاث حبات قبل وجبة الغداء بساعة، أول مره ثانيه يوميا مرة قبل وجبة الإفطار بساعة ومره قبل وجبة الغداء بنصف ساعة.

سعر كبسولات جارسينياكامبوجيا

توجد كبسولات جارسينيا في العديد من الدول وهي توجد في مصر بسعر 325 جنيه مصري أي ما يعادل 134 ريال سعودي.

تجاربكم مع حبوب جارسينياكامبوجيا

بعد أن تعرفنا على حبوب جارسينياكامبوجيا وما أهميتها في خسارة الوزن من خلال موقع المواطنسنعرض الآن بعض التجارب التي قام بها العديد من النساء

أ.م: من خلال تناول حبوب جارسينيا والانتظام عليها لمدة شهرين وممارسة التمارين الرياضية، مع اتباع نظام غذائي صحي يساعد على خسارة هو كيلوجرامات من الوزن الزائد.

ق.س: ساعدت حبوب جارسينيا على خسارة 7 كيلو جرامات.

ر.و: من خلال تناول حبوب جارسينيا ساعد على فقدان الشهية والانتظام على الرجيم.

س.ع: من خلال تجربة حبوب جارسينيا لم تكن جيدة إلى حد ما وذلك لأن عدم الانتظام على الجرعة المقررة والالتزام بالرجيم.

ح.م: من خلال تجربتها مع حبوب جارسينيا سبب لها بعض الآثار الجانبية مثل الأرق في النوم والأم في المعدة ولم يفيد في خسارة الوزن.

أحد البنات كانت لديها مشكلة أنها تعاني من الوزن الزائد في جسمها وهذا كان يصعب عليها حركتها وكان ذلك يسبب لها مشكلة وأذي نفسي ولكن بعد ذلك بدأت بالبحث عن حل لمشكلة الوزن الزائد وبحثت على جميع وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقع جوجل وبحثت على جولات العناية بالجسم و الاهتمام بالرشاقة، كما أنها إجرت العديد من عمليات شفط الدهون ولكنها بدون تأثير حيث تعود كالسابق مرة أخرى، واستخدمت العديد من الحبوب مثل أبليكس وغيره ولكن كل ذلك كان بلا فائدة وكان مجرد تبذير للمال، إلى أن رشحت لها أحدي صديقاتها عن حبوب جارسينياكامبوجيا من أحد الصيدليات واستخدامه مع إتباع حمية غذائية ولاحظت الفرق وساعدها على حرق الدهون الزائدة والتخلص من السمنة وأصبح قوام جسمها مثالي.

أفضل أنواع منتج جارسينياكامبوجيا لخسارة الوزن

يعتبر كبسولات جارسينياكامبوجيا أفضل الأنواع لخسارة الوزن وذلك لأنه نقي بنسبة 100%.

مكوناته طبيعية هو عباره عن أقراص نباتية ولا تحتوي على مادة الجلوتين ويسهل بلعها.

منتج كبسولات جارسينياكامبوجيا الأكثر مبيعا في أمريكا.

من أفضل المكملات الغذائية لخسارة الوزن.

يحتوي على القهوة الخضراء التي تستخدم لخسارة الوزن بمقدار 200 ملي جرام.

الدراسات والتجارب التي أجريت على حبوب جارسينياكامبوجيا في خسارة الوزن

تجاربكم مع حبوب جارسينيا كامبوجيا تم إجراء العديد من الدراسات والأبحاث عليها وكانت النتائج كالتالي

تم خسارة 95 رطل بعد شهرين مع مراعاة ممارسة التمارين الرياضية، وإتباع نظام غذائي قليل السعرات الحرارية.

تم خسارة 7 رطل بعد مرور 8 أسابيع منفصلة مع ممارسة الرياضة وإتباع نظام غذائي قليل السعرات الحرارية.

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