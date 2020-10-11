تجربتي في القضاء على الشيب نهائيا

يعتبر الشيب نتيجة لنقص إنتاج الهرمون الخاص بصبغة الميلانين وتعمل على تلوين الشعر باللون الداكن ومن خلال تجربتي في القضاء على الشيب نهائيا توصلت إلى أن الشيب يظهر بسبب عدم إنتاج الكمية الكافية لتلوين الشعر.

منع ظهور الشيب المبكر بالتفصيل

يوجد الكثير من الأمور التي تساعد على عدم التعرض إلى ظهور الشيب بشكل مبكر ومن أهم الأشياء التي تساعد على تجنب ظهور الشيب المبكر:

استشارة الطبيب المختص للتأكد من التعرض إلى أي أمراض تتسبب في الإصابة بالشيب المبكر وبصورة خاصة عندما تكون عملية الشيب ليست وراثية ولا يوجد أحد من الوالدين مصاب بالشيب المبكر.

الحصول على أكبر قدر كافي من الفيتامينات الهامة والمفيدة للشعر وبصورة خاصة فيتامين ب 12 حيث يعمل تقوية الشعر والجلد.

نقص فيتامين ب 12 يتسبب في ظهور الشيب المبكر وتساقط الشعر وهذا الفيتامين يتواجد في اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات ويمكن تناوله باعتباره مكمل غذائي.

تجنب التدخين حيث يتسبب التدخين في الإصابة بالشيب المبكر بصورة مباشرة.

العناية الكاملة بالشعر بصورة مستمرة ويجب الالتزام بروتين صحي للاهتمام به ويكون خالي من أي أخطاء ويجب الابتعاد عن استعمال وصلات الشعر أو مجفف الشعر أو تمشيط الشعر بقوة.

تجنب الإزعاج أو التوتر النفسي حيث يتسبب في تساقط الشعر وظهور الشيب المبكر.

الاهتمام بالتغذية الجيدة حيث يعتبر السبب الأساسي وراء التعرض إلى الشيب المبكر هو سوء التغذية حيث يجب تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالبروتينات والتي تمد الشعر بالبروتين وتتمثل في الألبان أو اللحوم أو الخضروات.

يجب التأكد من عدم الإصابة بمشاكل في الغدة الدرقية والتي ترتبط بمشاكل الشيب المبكر.

القيام بترطيب الشعر بصورة مستمرة ويرجع ذلك إلى أن الشعر الجاف يعتبر من أكثر أنواع الشعر المعرضة للإصابة بالشيب المبكر.

عدم استعمال أي زيوت عطرية والتي تتسبب في تلف الشعر والإصابة بالشيب المبكر.

أسباب الشيب المبكر عند البنات

من خلال تجربتي في القضاء على الشيب نهائيا توصلت إلى وجود عوامل عديدة تتسبب في ظهور الشيب المبكر لدى العديد من الشباب والبنات ومن خلال موقع المواطن نوضح أهم هذه الأسباب:

تعتبر الجينات الوراثية عامل رئيسي في الإصابة بالشيب المبكر والذي يعتبر أهم سبب في ظهور الشيب المبكر.

تعتبر سوء التغذية من أهم العوامل التي تتسبب في الإصابة بالشيب المبكر ولكن عند إتباع نظام صحي في التغذية يتم معالجة مشكلة الشعر أو البشرة أو الجسم بصورة عامة حيث تتسبب التغذية الجيدة في تأخر الإصابة بالشيب المبكر.

نقص فيتامين ب 12 المسؤول عن تلوين الشعر من خلال إنتاج صبغة الميلانين يتسبب في الإصابة بالشيب المبكر.

التعرض إلى الضغط النفسي والعصبي يؤثر بصورة سلبية على الصحة العامة للجسم.

التعرض إلى مشاكل كثيرة في الغدة الدرقية والتي تعتبر من الأمراض المزمنة التي يمكن أن يصاب بها الشخص ويعتبر الشيب المبكر نتيجة لهذه المشاكل.

علاج ظهور الشيب المبكر

من خلال تجربتي في القضاء على الشيب نهائيا توصلت إلى طرق كثيرة يمكن استعمالها في علاج الشيب المبكر بصورة طبيعية.

تتمكن من القيام بهذه الوصفات في المنزل بشكل سهل وبسيط ومن أهم الطرق الطبيعية التي تعالج ظهور الشيب المبكر:

يمكن استعمال الحناء منذ عصور مضت في أغراض التجميل ويمكن استعمالها من خلال خلطها مع الكثير من المكونات المختلفة مثل الخل والليمون والقرنفل والقهوة السوداء والكثير من الزيوت التي تقضي على الشيب المتواجد في الشعر.

يجب استعمال الحناء بصورة مستمرة ومنتظمة حتى تتمكن من المحافظة على اللون الطبيعي للشعر.

يوجد الكثير من الطرق التي تستعمل في صناعة بعض الأصباغ الطبيعية من خلال الأعشاب والزهور.

يجب أن يتم استعمال هذه الأصباغ الطبيعية بصورة منتظمة ومستمرة حتى تحافظ على اللون الطبيعي للشعر ويجب اختيار الأعشاب المتناسبة لكل شعر بناًء على لون الشعر.

أكدت الدراسات العلمية دور عصير البصل الفعال الذي يقوم به في علاج الشيب المبكر ويرجع ذلك إلى أن البصل غني بالكثير من العناصر الغذائية اللازمة للحصول على شعر صحي وبراق ومن أهم هذه العناصر والمواد الغذائية: البيوتين والمعادن والكبريت.

فيتامينات لمنع ظهور الشيب

من خلال تجربتي في القضاء على الشيب نهائيا توصلت إلى الكثير من الفيتامينات اللازمة لمنع ظهور الشيب ومعالجته بصورة سريعة ومن أهم الفيتامينات اللازمة للحصول على شعر صحي:

فيتامين ب 12 : من أهم الفيتامينات اللازمة للحصول على شعر صحي حيث يساعد على تحسين وتقوية الهرمون المسؤول عن إنتاج الميلانين لتلوين الشعر حيث يعتبر الحصول على هذا الفيتامين من أكبر الأسباب التي تقضي على الشيب المبكر.

: من أهم الفيتامينات اللازمة للحصول على شعر صحي حيث يساعد على تحسين وتقوية الهرمون المسؤول عن إنتاج الميلانين لتلوين الشعر حيث يعتبر الحصول على هذا الفيتامين من أكبر الأسباب التي تقضي على الشيب المبكر. فيتامين ب 6 : نقص هذا الفيتامين بالجسم يتسبب في الإصابة بالشيب المبكر ويتواجد هذا الفيتامين في البطاطس والدواجن والأسماك والحبوب الكاملة والعديد من المواد الغذائية.

: نقص هذا الفيتامين بالجسم يتسبب في الإصابة بالشيب المبكر ويتواجد هذا الفيتامين في البطاطس والدواجن والأسماك والحبوب الكاملة والعديد من المواد الغذائية. فيتامين ب 9: يعتبر الحصول على هذا الفيتامين أمر هام ويتواجد في الكرنب والسبانخ والملوخية والطماطم والخس والبامية والبروكلي والعديد من المواد الغذائية المتنوعة.

أفضل زيت لمنع ظهور الشيب

يوجد الكثير من الوصفات والزيوت المستعملة في القضاء على الشيب وبصورة خاصة الشيب المبكر حيث يعتبر زيت جوز الهند من أهم الزيوت التي تقضي على الشيب ومن أهم فوائده:

يعتبر من أبرز الزيوت التي تم استعمالها في معالجة الشيب حيث يعمل على ترطيب الشعر بصورة جيدة ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على منع ظهور الشيب.

يستعمل زيت جوز الهند من خلال خلطه مع كمية ضئيلة من عصير الليمون ثم تقوم بتدليك الفروة بهذا المزيج.

يترك لمدة لا تقل عن 60 دقيقة ثم تقوم بغسل الشعر بالشامبو الخاص بك وللحصول على أفضل نتيجة يتم استعمال هذه الوصفة أسبوعيًا.

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