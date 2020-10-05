تحديث ثوري غير مسبوق على واتساب يخص الصور والمقاطع

المواطن - متابعة

قال موقع “تايمز نيوز ناو” الهندي المتخصص: إن تقارير إخبارية عالمية كشفت أن تطبيق واتساب حصل على تحديث تم وصفه بأنه ثوري غير مسبوق.

ميزة لأول مرة:

وأوضح الموقع أن التحديث الجديد سيسمح لأول مرة للمستخدمين بإمكانية حذف الوسائط من مرفقات وصور ومقاطع فيديو من هواتف الآخرين، حيث سيكون لأول مرة بمقدور أي مستخدم واتساب إمكانية حذف أي صورة أو مقطع فيديو أو صورة متحركة من على هاتف شخص آخر، بعد إرسالها إليه.

الميديا منتهية الصلاحية:

وأطلق واتساب على تلك الميزة اسم “الميديا منتهية الصلاحية”، والتي تسمح بأن تختفي الوسائط بعد عرضها على الدردشة، وهي ميزة تشبه إرسال الصور في إنستجرام.

وبحسب الموقع، لتفعيل تلك الميزة سيتعين على المرسل تحديد زر “العرض لمرة واحدة” أثناء إرساله الصورة أو الفيديو أو الملف أو الصورة المتحركة. وعندما يظهر الملف في هاتف المستلم، ويشاهده المستخدم وتظهر العلامتان الزرقاوان على الوسائط، ستختفي بمجرد مغادرته الدردشة، وعندما يعود المستخدم إلى الدردشة ستظهر له فقاعة تقول له: “العرض انتهى لانتهاء صلاحية الوسائط”.

ولا تزال تلك الميزة قيد التطوير، عبر إصدار “واتساب بيتا” عبر نظام تشغيل “أندرويد”، فيما من المتوقع أن يتم إرفاقها لإصدار واتساب الدائم لكل المستخدمين في وقت قريب.

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