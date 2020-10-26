‎الرئيسية
اخبار رئيسية
تحديد هوية المتهم بالتحرش الجنسي داخل أحد منازل مكة المكرمة
جاري اتخاذ الإجراءات النظامية لإحالة القضية إلى النيابة

تحديد هوية المتهم بالتحرش الجنسي داخل أحد منازل مكة المكرمة

2020/10/26
الساعة 8:40 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
6٬365
1
طباعة
تحديد هوية المتهم بالتحرش الجنسي داخل أحد منازل مكة المكرمة
المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة تحديد هوية متهم في قضية تحرش جنسي داخل أحد المنازل.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة باشرت التحقيق في قضية تحرش جنسي بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يستغيث من داخل أحد المنازل، حيث تم ـ بفضل الله – تحديد هوية المستغيث والمتهم بالتحرش، وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.


ذات صلة :
  • 38 قتيلاً وجريحاً بانفجار قنبلة داخل مدرسة في باكستان
    •
  • الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس التشيك 
    •
  • الحصيني: الجمعة أول أيام الوسم.. أمطار غزيرة وسيول
    •
  • السليمان: مقاطعة السلع الفرنسية حرية شخصية
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    1 تعليق
    Inline Feedbacks
    View all comments
    مجهوله
    10 ساعة

    العقوبه طيب ايش اذا ثبت عليه الجريمه انه مغتصبه

    0
    رد


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :