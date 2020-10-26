تحديد هوية المتهم بالتحرش الجنسي داخل أحد منازل مكة المكرمة

المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة تحديد هوية متهم في قضية تحرش جنسي داخل أحد المنازل.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة باشرت التحقيق في قضية تحرش جنسي بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يستغيث من داخل أحد المنازل، حيث تم ـ بفضل الله – تحديد هوية المستغيث والمتهم بالتحرش، وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

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