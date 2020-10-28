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تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف للإجراءات الاحترازية في القصيم
يجرى العمل على تطبيق العقوبة المقرره نظامًا

تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف للإجراءات الاحترازية في القصيم

2020/10/28
الساعة 1:11 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف للإجراءات الاحترازية في القصيم
المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة القصيم تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف للإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عدد من الأشخاص دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، ويجرى العمل على تطبيق العقوبة المقرره نظاماً، بحق المخالف وصاحب المنشأة، والحاضرين المخالفين.


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