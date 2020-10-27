تحذيرات مستمرة لوزير الصحة: إهمالنا سيُؤذينا والجميع في مركب واحد

المواطن - الرياض

جاءت تحذيرات وزير الصحة، توفيق الربيعة، الأخيرة لتدق ناقوس الخطر بعد رصد تساهل وتقصير في لبس الكمامة في المملكة خلال الفترة الماضية، على الرغم من تعرض العديد من دول العالم لموجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

في كل مرة تفكر بترك الكمامة، تذكر جيدًا هذه التجربة العملية⬇️ pic.twitter.com/PXzsq3evSG — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 19, 2020

أهمية الإجراءات الاحترازية:

ولا يخفى على أحد أن الخطوات الاستباقية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تم تطبيقها والخدمات الصحية الداعمة التي هيأتها القيادة كان لها الأثر الملموس بفضل الله في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل باحترافية في التصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها والتخفيف من آثارها، ولكن كان الرهان الأكبر على وعي المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية البسيطة والتي تتمثل في ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وقال الربيعة في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر مساء اليوم الاثنين: هام جدًّا.. رصدنا مؤخرًا تساهلًا وتقصيرًا في لبس الكمامة، لذا لا تكن سببًا في تزايد عدد الحالات ورجوع مرحلة الخطر، فالمسؤولية تبدأ من كل فرد منا.

وقبل ذلك حذر وزير الصحة من أنه إذا استمر التساهل بعدم الالتزام فمن المتوقع وبنسبة كبيرة عودة موجة جديدة للإصابات (لا قدر الله) وخلال فترة قصيرة. راجيًا من الجميع التعاون بتطبيق الاحترازات الصحية وعدم التهاون.

الجميع في مركب واحد:

وقال: نحن جميعًا في مركبٍ واحدٍ، والتقصير من البعض يؤثر على الجميع، وهي رسالة أكدها الواقع بالعديد من التجارب التي كان أبطالها أفرادًا خالفوا الإجراءات الوقائية ولكنهم نقلوا الفيروس إلى أهلهم وأصدقائهم وتسببوا في توسيع دائرة التفشي.

“التزامنا هو سلاحنا، وإهمالنا سيُؤذينا” كان تحذير آخر من الوزير الربيعة والذي أكد أن أرقام كورونا في السعودية تُشير إلى أنّ الحالات الجديدة أقلّ، ونسبة التعافي تجاوزت 94%، والحالات الحرجة في انخفاض، بفضل الله ثمّ تعاون المواطنين والمقيمين، موجهًا رسالة قال فيها: “لا تسمحوا للوباء بالانتشار، فبعض المشاهد المؤسفة لا تُعبّر عن وعينا، نريد مساعدتكم واهتمامكم”.

3 إجراءات سهلة للوقاية:

والمطلوب لم يكن صعبًا، ولكنه بحاجة إلى التزام تام؛ حتى لا تعاود أعداد الإصابات الارتفاع، وهو (عدم المصافحة- استخدام الكمامة- المحافظة على نظافة اليدين).

وكانت وزارة الصحة قد كشفت عن حالات كورونا في السعودية بعد تسجيل (357) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (361) حالة.

وبذلك يصل إجمالي حالات كورونا في السعودية إلى (345232) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (331961) حالة.

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