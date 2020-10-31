تحذير .. الشوكولاتة قد تسبب الصداع النصفي

المواطن - متابعة

لن يكون عشاق الشوكولاتة مسرورين حين يدركون أنها قد تسبب لهم الصداع النصفي أو الشقيقة بحسب ما أكده طبيب روسي في بحث جديد له.

وكشف طبيب الأعصاب في المستشفى المركزي التابع بإدارة شؤون الرئاسة الروسية، فاليري كوفايف عن العوامل التي تسبب الصداع النصفي لدى الإنسان.

وفي تصريحات لصحيفة “أرغومينتي أي فاكتي” اليوم السبت، أوضح كوفايف أن كل فرد قد يتأثر بعوامل خاصة به تسبب بإصابته بالشقيقة، وهو مرض كثيراً ما يأتي كرد لجسم الإنسان على بعض الأغذية.

وأشار الخبير الروسي إلى الجوع يمكنه أن يسبب الشقيقة في كثير من الحالات كما أن الشوكولاتة من شأنها أن تسبب المرض هي الأخرى في بعض الأحيان، مع أن احتمال ذلك ضعيف نسبياً.

أسباب الصداع النصفي

وعلى الرغم من أن أسباب الشقيقة ليست مفهومة بالكامل، فإن الجينات والعوامل البيئية يبدو أنها تلعب دورًا.

فالتغيرات في جذع الدماغ والتشابكات الخاصة به مع العصب ثلاثي التوائم، وهو ممر أساسي للألم، قد تشترك في ذلك. لذا، فإن اختلال توازن كيماويات المخ – بما في ذلك السيراتونين الذي يساعد على تنظيم الإحساس بالألم في جهازك العصبي.

ويدرس الباحثون دور السيراتونين في علاج الصداع النصفي. تلعب ناقلات الإشارات العصبية الأخرى دوراً في ألم الصداع النصفي، بما في ذلك الببتيد المتعلق بجين الكالسيتونين (CGRP).

محفِّزات الشقيقة

هناك عدد من محفِّزات الشقيقة، ويشمل ذلك:

التغيُّرات الهرمونية عند النساء.

يمكن للأدوية الهرمونية، مثل موانع الحمل الفموية والعلاج البديل بالهرمونات، أن تزيد من تفاقم الشقيقة.

بعض المشروبات وتشمل الكحول، خاصةً النبيذ، والكثير من الكافيين، مثل القهوة.

الضغط النفسي حيث يمكن أن يسبِّب الإجهاد في العمل أو المنزل إلى الشقيقة

تغيُّرات النوم حيث يمكن أن يؤدي فقدان النوم أو الحصول على الكثير من النوم أو الاضطراب المصاحب للسفر إلى حدوث الصداع لدى بعض الأشخاص.

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