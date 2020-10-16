تحذير لربات البيوت من إضافة زيت القلي على القديم

المواطن - محمد داوود - جدة

حذرت استشارية التغذية الدكتورة جواهر عبدالله، ربات البيوت من اتباع سلوك غير صحي في المطابخ، وهو إضافة زيت القلي الجديد للزيت المستخدم أو المتبقي سابقًا.

وقالت عبدالله في تصريحات لـ”المواطن“: إن هذه السلوك غير صحي ويترتب عليه الكثير من المشاكل.

جزيئات مسببة للأمراض:

وبينت أن المشاكل لا تحدث خلال فترة بسيطة بل على المدى البعيد يكون خلالها اكتسب الجسم الكثير من الجزيئات المسببة للأمراض والتي تُعرف بالجذور الحرة، وهي جزيئات تمهد للأمراض الخطرة ومنها قابلية الإصابة للسرطان، بجانب إمكانية التعرض لأمراض القلب والداء السكري وارتفاع ضغط الدم.

بكتيريا مسببة للتسمم:

وبينت أن إعادة استخدام الزيت لعدة فترات متكررة يفقده قيمته الغذائية نتيجة التفاعلات الكيميائية التي تؤدي إلى تحلله وتأكسده، بجانب سهولة تكوّن مواد غير صحية وسامة تزيد من إمكانية التعرض للأمراض المكتسبة بسهولة، مع الإشارة إلى أنه عند الانتهاء من القلي وترك الزيت في المقلاة يتسبب ذلك في وجود أنواع من البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي التي تتغذى على بقايا الطعام، وعند القلي مرة أخرى تدخل البكتيريا إلى الجسم وتتسبب في حدوث التسمم الغذائي وتتراكم على الكبد على هيئة سموم ودهون.

نصائح ووصايا هامة:

ونصحت الدكتورة عبدالله، بتجنب الأواني الحديدية والنحاسية لكونها تسرع من احتراق الزيت فتؤدي إلى إفساده في مدة قصيرة، وتنظيف المقلاة عند كل استخدام؛ حتى لا تتكدس الرواسب فيها وتعيق نظافة الزيت، وتجنب تسخين الزيت على درجة حرارة مرتفعة بسرعة، بل يجب أن يكون التسخين على مراحل متدرجة، مع تجنب وضع الملح أثناء القلي؛ لأنه يعمل على تكسير الجزيئات الموجودة في الزيت، إذ يجب وضع الملح على الطعام بعد القلي.

وأيضًا تجنب قلي كمية كبيرة من الأغذية في الزيت مرة واحدة حيث إن الأغذية تؤدي إلى انخفاض حرارة الزيت بكمية كبيرة مما يؤدي إلى أخذ وقت أطول للقلي ويؤدي إلى امتصاص المادة الغذائية نسبة كبيرة من الزيت، كما يجب الاعتماد على زيوت مثل الأرز ونخالة الأرز وعباد الشمس وزيت الزيتون والقرطم والكانولا؛ فهي عند الوصول لدرجة حرارة عالية لا يصدر عنها دخان ولا يتغير من خواصها شيء عند الاستخدام.

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