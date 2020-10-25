تحذير لـ الاتحاد بشأن صفقة أحمد حجازي

المواطن - محمد سمعه

وجه الناقد الرياضي عدنان جستنيه تحذيرًا مهمًا لإدارة نادي الاتحاد، وذلك بسبب اقترابهم من ضم المدافع المصري أحمد حجازي من صفوف نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وكتب جستنيه عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأحد قائلًا: “‏للعلم فقط مع التحية للرئيس ونائبه والرئيس التنفيذي وللمدير التنفيذي لكرة القدم،تأكدوا من سلامة اللاعب من إصابة مزمنة يعاني منها كما جاء في هذا التقرير،اللهم إني بلغت اللهم فأشهد” .

جستنيه يلفت نظر إدارة الاتحاد لأمر مهم حول صفقة أحمد حجازي

وأضاف جستنيه: “‏لست ضد التعاقد مع المدافع المصري حجازي ولكن ضد مبالغة وكيل أعماله ، في العرض الذي قدمه،صحيح ان الوقت يمر بسرعة وهنا”بيت القصيد”لتحقيق مبتغى من انتظروا كل هذا الوقت ليصبح القرار في هذا الحالة تم اتخاذه لمصلحة الفريق وبالتالي لا توجد ملامة على إدارة لم يكن امامها إلا هذا الخيار.

وكانت تقارير صحافية قالت إن الاتحاد توصل لاتفاق مع إدارة ويست بروميتش للتعاقد مع حجازي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

يذكر أن كريستيان إميل وكيل أعمال المدافع المصري رد في وقت سابق على اقتراب موكله من نادي الاتحاد، حيث نفى تمامًا اقتراب حجازي من أي فريق في الأيام القليلة الماضية.

وأكد وكيل أحمد حجازي على أن موكله يرغب في البقاء بصفوف ويست بروميتش وذلك خلال الموسم الحالي 2020/2021.

مسيرة أحمد حجازي

ويملك حجازي صاحب الـ29 عامًا، مسيرة مميزة وخبرات كبيرة، حيث سبق ولعب في صفوف الإسماعيلي، قبل أن يحترف في نادي فيورنتينا الإيطالي، ولعب على سبيل الإعارة في فريق بيروجيا.

وانتقل إلى النادي الأهلي المصري، ومنه إلى الدوري الإنجليزي من بوابة وست بروميتش عام 2017، وقدم المدافع الدولي مستوى مميزًا مع الفريق وساهم في صعوده إلى البريميرليج هذا الموسم.

وسبق لـ أحمد حجازي أن لعب مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا.

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