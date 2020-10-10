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تحذير لـ الاتحاد من موسم كارثي جديد
الموسم سيبدأ يوم 17 أكتوبر

تحذير لـ الاتحاد من موسم كارثي جديد

2020/10/10
الساعة 4:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تحذير لـ الاتحاد من موسم كارثي جديد نادي الاتحاد
المواطن - محمد سمعه
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1 رسالة أبو هداية لعشاق الاتحاد
2 العميد نجا من الهبوط

وجّه الناقد الرياضي محمد أبو هداية تحذيرًا ناريًا لإدارة نادي الاتحاد بأن موسم 2020/2021 سيكون كارثيًا على العميد، وذلك بسبب عدم الاهتمام بالتعاقد مع صفقات قوية للفريق الكروي الأول سواء كانت محلية أو أجنبية.

وكتب أبو هداية اليوم السبت عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “مطلع الأسبوع المقبل، ينطلق الموسم الجديد وكافة الأندية تعاقدت مع أجانب ومحليين حسب احتياجات كل ناد ماعدا العميد، حيث أن لديه إدارة ليس لديها أولويات للموسم ولايهمها الأمر فيما يبدو، واضح إنه موسم للعميد مقلق ومخيف لعشاقه، ولكن لا حل آخر سوى دعم الفريق كما هو حاليًا”.

رسالة أبو هداية لعشاق الاتحاد

وأضاف أبو هداية الناقد الحصري في قناة 24 الرياضية: “عمومًا أتمنى ألا يخرج علينا من عشاق العميد وغيرهم من يقول أين أنتم، ولماذا لم تتحدثوا وتحذروا،إلخ، متى تردت النتائج لا سمح الله، عليكم بالهدوء والصبر واحتساب الأجر، وعدم الشتم والسب لأنها مجتمعة، لن تحل المشكلة ولن تُنهي كل هذا البؤس، فالإدارة المفلسة سبب كل شيء”.

العميد نجا من الهبوط

وكان العميد أنهى دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020 محتلًا المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

نادي الاتحاد


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