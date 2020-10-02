تحذير لنجوم النصر من نقطة مهمة قبل مواجهة بيرسبوليس

المواطن - محمد داوود - جدة

حذر استشاري الطب النفسي الدكتور أبو بكر باناعمة لاعبي النصر من دخول مباراة الغد التي تجمعه مع نظيره بيرسبوليس الإيراني بالثقة الزائدة والمفرطة، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وقال في تصريحات إلى “المواطن“: إنه يجب على لاعبي فريق النصر أن يتجنبوا الثقة المفرطة التي تسهم في انعكاس الأداء؛ إذ إن الثقة الزائدة عن حدها قد تنعكس بكل سهولة؛ إذ إنه يجب دخول المباراة بهمة عالية ولياقة مرتفعة وبذل كل الجهد والسعي نحو خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

النصر لا يمثل نفسه فقط:

ولفت إلى أن فريق العالمي يمتاز بالأداء التكاملي والعناصر الشابة القوية التي قدمت مستوى رائعًا أمام الأهلي، وعليه الآن أن يسعى بكل جهد لتجاوز نظيره الإيراني من خلال اللعب بروح الفريق الواحد ونفسيات مرتفعة، وتنفيذ خطط المدرب، والابتعاد عن الخشونة والكروت، والوضع في الحسبان أنه لا يمثل النصر فقط بل يمثل المملكة في هذه المباراة، فجماهير جميع الأندية السعودية مطالبة بدورها بمؤازرة النصر في مباراته القادمة .

مهمة أصفر العاصمة ليست سهلة:

وأكد الدكتور باناعمة، أن مهمة الغد ليست سهلة أمام العالمي، فالفريق الإيراني هو بدوره يسعى بكل جهد للفوز ونيل سبق الوصول للنهائي؛ لذا فإنه يجب على اللاعبين أن يدركوا بأن هذه المباراة تختلف عن المباريات السابقة، وأنهم أمام مسؤولية وطنية قبل أن تكون مسؤولية تمثيل النادي فقط.

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