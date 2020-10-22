تحذير من اتباع حمية الفواكه لهذا السبب

المواطن - محمد داوود - جدة

حذرت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة جواهر العبدالله، من اتباع حمية الفواكه لتخسيس الوزن واستعادة الرشاقة، مبينة أن توجه بعض راغبي تخفيف الوزن إلى تناول الفواكه فقط خلال الوجبات الثلاثة والماء فقط يحرمهم من العناصر الغذائية الأخرى المهمة لبناء الجسم والمحافظة على حيويته والتي تعزز مناعة الجسم وقدرته في صد الفيروسات ومواجهة الميكروبات.

صداع وتساقط الشعر:

وأوضحت في تصريحات إلى “المواطن“، أن حرمان الجسم من العناصر المهمة كالبروتينات والنشويات والكربوهيدرات يسبب حدوث خلل داخل آلية الجسم، فيبدأ الفرد بعد فترة قصيرة يشكو من ظهور بعض الأعراض مثل الصداع، والدوار، والشعور بحدوث القيء، وتساقط الشعر، والخمول والكسل، والإمساك، والسبب في حدوث هذه الأعراض أن الجسم افتقد للفيتامينات والألياف والمعادن التي تعمل على تنظيم آلية الجسم وعمل الجهاز الهضمي.

افتقاد العناصر الغذائية:

وأشارت إلى أنه يجب عند اتخاذ قرار تخسيس الوزن زيارة طبيب التغذية العلاجية حتى يكون نزول الوزن بطريقة صحية وسليمة، ولا يتأثر الجسم بذلك، كما أن الجسم يحصل على كل العناصر الغذائية اللازمة، وهناك بديل آخر وهو الاشتراك في أحد الأندية الرياضية أو مراكز اللياقة، ويمكن أيضًا الاستفادة من المماشي التي حددتها أمانات المدن داخل الأحياء فهي أيضًا مفيدة جدًا إذا حرص الفرد على ممارسة الجري بشكل منتظم.

الحمية بإشراف طبي:

ونصحت الدكتورة العبدالله، أفراد المجتمع بعدم اتباع الحميات المتداولة على الإنترنت لأنها تفتقد للمعايير الصحية وأكثرها يترتب عليها مشاكل في الجسد، والأفضل أن تكون الحمية تحت إشراف طبي وخصوصًا أنه لا يعرف المدة الزمنية التي يحتاجها الفرد للوصول إلى الوزن المثالي الذي يناسب طوله.

شارك الخبر