تحذير من تسونامي بعد زلزال شدته 7.5 درجة

المواطن - متابعة
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن زلزالًا قويًّا بلغت شدته 7.5 درجة وقع جنوبي جزر ألوشيان في ألاسكا؛ ما أدى لإطلاق تحذير في المنطقة من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).
وقال المركز الأمريكي للتحذير من موجات المد العاتية (تسونامي): إن الزلزال، الذي جرى تسجيله في البداية بقوة 7.4 درجة أدى لإطلاق تحذير من تسونامي في مناطق ساند بوينت وكولد باي وكودياك، التي يقطنها عدد قليل من السكان.
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